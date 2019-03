Protestan en Villa Vásquez por falta de agua y asfaltado de las calles

Villa Vásquez, Montecristi,- Organizaciones populares paralizaron el tránsito en demanda de que el gobierno ordene el asfaltado de las calles, las cuales se encuentran polvorientas y llevas de hoyos.

Los líderes comunitarios se concentraron en varias intercepciones de calles, exigiendo con cartelones, alto parlante y vociferando consignas al presidente de la República Danilo Medina, a las autoridades de Obras Públicas, Salud Pública, la continuación del asfalto de las carreteras y la construcción del hospital, paralizados desde hace un año.

“Estas avenidas y carreteras de múltiples sectores del pueblo de Villa Vásquez, han estado dañadas durante varios años y lo único que han hecho las autoridades, es poner unos policías acostados que en vez de agilizar el tránsito, lo empeoran ” Expresó la señora Estela Santos, Líder comunitaria del sector El Arrozal.

De su lado, Anthony Fernández en representación de los demás líderes allí presentes, dijo “Nosotros seguiremos en pié de lucha y si antes del viernes 15 no tenemos una respuesta o no nos regresan los equipos que estaban asfaltando , cerraremos las avenidas y paralizaremos el tránsito desde las 8 de la mañana , Villa Vásquez no se detiene y seguiremos en pié de lucha hasta el final”

Los comunitarios consigo llevaban carteles que decían, “Señor Presidente necesitamos una Visita Sorpresa”, “No queremos cuentos queremos calle”, “Por un Villa Vásquez mejor, lucharemos hasta el final”, “Señor Presidente ya estamos cansados de las burlas de las autoridades”, “Esto no es político, es un deber de todos, únete por Villa Vásquez”, ” No tenemos dolientes, estamos cansados”, “Villa Vásquez unido, Jamás será vencido , Basta ya”…

La protesta de los comunitarios ocasionó un largo taponamiento en la avenida libertad de Villa Vásquez, al colocarse en medio de las vías principales por el cual transitan miles de personas a diferentes puntos del país.

Al lugar se presentó el Comandante de la Policía Nacional de Montecristi, Coronel Antonio Cabrera el cual expresó “Yo apoyo lo que ustedes están haciendo, yo me siento cien por ciento de Villa Vásquez, pero hay un artículo de la constitución de la República que dice que el libre tránsito no se le puede obstaculizar a nadie, y todas esas personas que vienen en transporte liniero y demás vehículos, no tienen la culpa y pueden venir con algún paciente o retraso para llegar a sus trabajos, vamos a tomar conciencia y ser humanitarios dejando pasar a todas esa personas que transitan estas avenidas. Yo los apoyo cien por ciento, cuente conmigo y sigan tirando pa´lante”

De esta manera el comandante Cabrera logro calmar la protesta, dejando pasar a las personas que transitaban la avenida en ese momento, sin verse en la necesidad de usar armas de fuego ni gases lacrimógenos.