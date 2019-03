La abreviatura de versus es vs., no vs ni Vs.

Sin embargo, es frecuente encontrar en la prensa dominicana esta abreviatura en plural o sin punto, como en los ejemplos siguientes: «Voleibol femenino de RD Vs. Puerto Rico esta noche», «El martes se realizará el primer partido de pretemporada Cibao FC vs Atlético Pantoja», «Gran expectación en vísperas de la pelea Golovkin vs Canelo» o «Dodgers Vs. Milwaukee, equipos con estilos diferentes».

La Ortografía de la lengua española señala que la abreviatura de versus, preposición que significa ‘frente a’ o ‘contra’, es vs., en minúsculas y con punto abreviativo, por lo que no es apropiado escribirla con inicial mayúscula ni sin punto.

Por lo tanto, en los ejemplos citados lo correcto habría sido escribir «Voleibol femenino de RD vs. Puerto Rico esta noche», «El martes se jugará el primer partido de pretemporada con el Cibao FC vs. Atlético Pantoja», «Gran expectación en vísperas de la pelea Golovkin vs. Canelo» y «Dodgers vs. Milwaukee, equipos con estilos diferentes».

Por otra parte, aunque se ha cuestionado el uso de versus en el sentido de frente a o contra porque en su origen latino el vocablo significa hacia y no contra, la última edición del Diccionario de la lengua española ha aceptado la acepción, que viene del inglés. La Nueva gramática de la lengua española ofrece esa misma explicación y, si bien señala que el uso de versus con esos significados no es incorrecto, considera más adecuado usar frente a o contra.