“Perdónenme todo, yo no lo quería hacer” Joven de 20 años se quita la vida en Jarabacoa y deja una nota

Jarabacoa.- Un joven de 20 años se quitó la vida este martes tras ahorcarse en su residencia en un hecho ocurrido en la comunidad Hato Viejo.

El joven fue identificado como Jeffry Rafael Gutiérrez Capellán, quien antes de tomar la decisión dejó una nota del porque tomó la decisión.

La nota decía lo siguiente: “Perdónenme todo, yo no lo quería hacer, pero no me dejan otra alternativa por todo el tiempo tratarme así, papi excúsame por ser un mal hijo para ti y mami lo siento, mucha personas fueron la causa de esto y la principal fue Amaily por fallarme cuando más la necesité, perdonemen todo, lo siento” expresó.

El cuerpo del joven de 20 años se encuentra en el lugar donde esperan el médico legista para proceder al levantamiento, luego será llevado a la morgue del Hospital Octavia Gautier de Vidal para los fines correspondientes.

Jeffry Rafael era hijo de un comerciante conocido como Rafelo.