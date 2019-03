Leonel Fernández pondrá en circulación su más reciente obra Ideas en conflicto: diálogo póstumo entre Juan Bosch y John Bartlow Martin

El presidente de Funglode y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) presentará su más reciente obra este martes, a las 7:00 p.m., en el Salón La Fiesta del Hotel Jaragua, y conversará sobre ella con los periodistas Miguel Franjul y Osvaldo Santana, directores de los periódicos Listín Diario y El Caribe, respectivamente.

En la publicación, Fernández recrea “un diálogo póstumo” entre el derrocado presidente de la República Dominicana en 1963, Juan Bosch, y John Bartlow Martin, exembajador de los Estados Unidos en la República Dominicana. Compone la plática a partir de los comentarios y observaciones que Bosch hizo al libro Overtaken by Events, publicado en 1966 por el exdiplomático, el cual constituyó una especie de memoria de sus días como máximo representante diplomático del presidente John F. Kennedy en el país.

“Sin haberlo planificado así originalmente ̶ sostiene Fernández en el prólogo ̶ surgió la idea de convertir las observaciones del escritor y político dominicano en una especie de diálogo con su colega estadounidense. Para eso, además de Overtaken by Events, consulté varios libros y artículos de Bosch, la obra It Seems like Only Yesterday, de Martin, y su artículo ‘Conquistador in Khaki’, así como documentos escritos y enviados por este último a la Casa Blanca, al Departamento de Estado, al Consejo Nacional de Seguridad y a otras instituciones norteamericanas (que figuran como documentos desclasificados en la Biblioteca John F. Kennedy), en los que ambos abordaban los temas relevantes de la época”.

El expresidente Leonel Fernández señala que para escenificar la conversación recurrió a símbolos y figuras de la mitología griega, entre ellas Clío, la musa de la historia. “Ya que recurrí a figuras de la mitología griega, también quise seguir la tradición de la Grecia clásica al imitar el estilo del primer canto de la Ilíada”, explica el autor, para luego indicar que los capítulos, que están identificados como cantos, comienzan con una síntesis y terminan con algún tipo de reflexión.

La obra se divide en 14 cantos, titulados: Vidas paralelas; Herencia sangrienta; Bajo la dictadura; A la muerte de Trujillo; El Consejo de Estado; Estructura social dominicana; Rumbo a la democracia; La toma de posesión; Comunismo y democracia; Relaciones ambivalentes; El conflicto con Haití; El golpe; Revuelta popular, y El retorno del águila.

El autor considera que el libro “puede convertirse en una pieza clave para comprender las relaciones entre los Estados Unidos y la República Dominicana en una época particularmente importante de transición política”.

Para asistir al acto se requerirá la invitación y, en el caso de los asientos asignados a través de eventbrite.es, la confirmación impresa de la entrada.

El libro estará a la venta en el acto y, luego, en la Editorial Funglode y las librerías del país.