Leonel Fernández puso en circulación Ideas en conflicto: diálogo póstumo entre Juan Bosch y John Bartlow Martin

En la presentación, el autor conversó sobre la obra con el director del Listín Diario, Miguel Franjul, y el director de El Caribe, Osvaldo Santana, en un acto celebrado en el Hotel Jaragua.

Santo Domingo. – La Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) y la Editorial Funglode pusieron en circulación el libro Ideas en conflicto: diálogo póstumo entre Juan Bosch y John Bartlow Martin, del expresidente de la República Dominicana Leonel Fernández.

El presidente de Funglode y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) presentó su más reciente obra en el Salón La Fiesta del Hotel Jaragua, con un conversatorio con los periodistas Miguel Franjul y Osvaldo Santana, directores de los periódicos Listín Diario y El Caribe, respectivamente.

La vicepresidenta de la República Dominicana y esposa de Fernández, Margarita Cedeño, Omar Fernández y Yolanda América Fernández Cedeño asistieron a la presentación, que se desarrolló ante un gran auditorio, colmado por dirigentes políticos, intelectuales, diplomáticos, empresarios y compañeros de su Partido de la Liberación Dominicana, el cual preside Fernández. Entre otros intelectuales asistieron al acto Frank Moya Pons, Bernardo Vega, Tony Raful, Amadeo Julián, Euclides Gutiérrez Félix, Leonte Brea y José Rafael Lantigua.

Santana recomendó la lectura del libro, el cual consideró como “eje fundamental para proyectar el provenir” de la República Dominicana. Rememoró el contexto histórico en que se enmarcó el enfrentamiento entre el embajador y diplomático estadounidense.

Franjul consideró la obra “una verdadera joya literaria”, en la que Fernández logró colocar cada pieza histórica para poner a dialogar a Bosch y a Martin. Colocó magistralmente en una balanza los juicios de ambos, dijo.

A la exposición de los periodistas invitados sobre la obra y sus aportes, prosiguió el diálogo con el expresidente Fernández. Santana preguntó, para iniciar la conversación, cómo llegó a sus manos el texto. Y el presidente de Funglode recordó que Bosch se lo regaló, luego de facilitarle el texto para que escribiera un artículo para Vanguardia del Pueblo.

El doctor Fernández explicó que escribió el “diálogo póstumo” entre el derrocado presidente de la República Dominicana en 1963, Juan Bosch, y John Bartlow Martin, exembajador de los Estados Unidos en la República Dominicana con la intención de dar a conocer como transcurrieron los hechos que generaron en Bosch un sentimiento de traición de parte del diplomático.

Indicó que compuso la plática a partir de los comentarios y observaciones que Bosch hizo al libro Overtaken by Events, publicado en 1966 por el exdiplomático, el cual constituyó una especie de memoria de sus días como máximo representante diplomático del presidente John F. Kennedy en el país.

Como dice en prólogo de la obra, manifestó que concibió el texto sin haberlo planificado con la idea de convertir las observaciones del escritor y político dominicano en una especie de diálogo con su colega estadounidense. Para eso, además de Overtaken by Events, consulté varios libros y artículos de Bosch, la obra It Seems like Only Yesterday, de Martin, y su artículo ‘Conquistador in Khaki’, así como documentos escritos y enviados por este último a la Casa Blanca, al Departamento de Estado, al Consejo Nacional de Seguridad y a otras instituciones norteamericanas (que figuran como documentos desclasificados en la Biblioteca John F. Kennedy), en los que ambos abordaban los temas relevantes de la época”.

El Dr. Leonel Fernández señala que para escenificar la conversación recurrió a símbolos y figuras de la mitología griega, entre ellas Clío, la musa de la historia. “Ya que recurrí a figuras de la mitología griega, también quise seguir la tradición de la Grecia clásica al imitar el estilo del primer canto de la Ilíada”, explica el autor, para luego indicar que los capítulos, que están identificados como cantos, comienzan con una síntesis y terminan con algún tipo de reflexión.

Contenido del libro

La obra se divide en 14 cantos, titulados: Vidas paralelas; Herencia sangrienta; Bajo la dictadura; A la muerte de Trujillo; El Consejo de Estado; Estructura social dominicana; Rumbo a la democracia; La toma de posesión; Comunismo y democracia; Relaciones ambivalentes; El conflicto con Haití; El golpe; Revuelta popular, y El retorno del águila.

Una galería de fotografías constituye la parte ilustrada de la obra, junto a las imágenes de las anotaciones que hizo Bosch sobre páginas del libro Overtaken by Events, Una de las fotografías muestra al exmandatario dominicano dedicándole un libro al exembajador. La imagen fue donada a Fernández por el hijo de Martin, Daniel B. Martin.

El doctor Fernández considera que el libro “puede convertirse en una pieza clave para comprender las relaciones entre los Estados Unidos y la República Dominicana en una época particularmente importante de transición política”.

Intervenciones durante el acto

Los comentarios de Marino Vinicio Castillo, Bernardo Vega, Tony Raful, Euclides Gutiérrez Félix y Franklin Almeyda constituyeron una parte muy emotiva del acto. Felicitaron a Fernández por el aporte excepcional de la obra y recordaron momentos claves de los hechos que precedieron al golpe de Estado de 1963. Se refirieron al papel de los militares y de otros actores nacionales y estadounidenses.