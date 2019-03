Anthony deja un río de tristeza con su muerte

Declaran tres días de duelo en Hato Mayor, donde el cantautor será sepultado el próximo jueves

Nació poeta y se convirtió en un cantante, compositor, humorista, presentador, locutor y actor de prestigió en el arte y el espectáculo dominicano. Un verdadero showman que vivió a su manera, de marcada sensibilidad y dueño de una personalidad escénica que lo convirtió en uno de los más aclamados artistas del país. Así fue y así será recordado la estrella de la música románticaAnthony Ríos, quien falleció ayer, a los 68 años de edad.

El popular intérprete expiró en el Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante (Cecanot), a donde fue ingresado por problemas cardiovasculares.

A mediado de febrero, fue intervenido en el Centro de Otorrinolaringología y Especialidades, donde se le colocó un marcapasos, y había regresado a la misma clínica la pasada semana, debido a una “descompensacion cardíaca que le provocó una retención de líquido”.

Al confirmar la muerte de Ríos, el mánager Servio Polonio informó que el velatorio se realizará este martes en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln (desde las 10:00 a.m.). Mañana los restos del cantautor serán trasladados a su ciudad natal, Hato Mayor, donde serán sepultados el próximo jueves (al mediodía).

Al recordar los últimos días de Anthony, Polonio dijo que el cantante “le tenía mucho amor a la vida… Era una de las personas que en los 34 años que duré junto a él, cada día me sorprendía y aprendía algo, era un ser humano inagotable”.

La trágica noticia ha causado conmoción en todos los sectores de la vida nacional dominicana y en otros mercados internacionales donde su antología musical, con la mujer y el amor como figuras protagónicas, le había reservado el sello de la inmortalidad.

“Señora tristeza”, “Fatalidad”, “Si usted supiera señora”, “Una noche no es bastante”, “Si un día te sientes sola”, “La mancha”, “Jaula de oro”, “Con el permiso de mis sentimientos”, “Viejo amigo” y “Niño Jesús”, fueron algunas de las más veneradas composiciones que le permitieron labrar un repertorio inigualable.

Su dilatada carrera musical inició en el Combo Show, luego de que el fallecido locutor de Radio Mil, Joaquín Jiménez Maxwell, le presentara a Johnny Ventura. De inmediato se convirtió en la “cara linda” de la agrupación, y Johnny, lejos de tener celos por su acogida, le dio las oportunidades a partir de la aceptación que percibía en el público. En esta orquesta, la primera pieza con el sello de su voz fue “Quimera” y más tarde grabó su primer LP, titulado El sentimental.

Luego, en medio de una gran popularidad, firmó un contrato por 10 años y 10 discos con el sello Kubaney, que aceleró su salida del Combo Show para formar, junto a Luisito Martí, la orquesta El Sonido Original. Sin embargo, esto no le impidió producir dos discos como solista para la la casa discográfica Alga Records.

La química entre ambos artistas no solo impactó al público a través de la música, sino también desde la pantalla chica, con el éxito del programa de humor “El Show de Luisito y Anthony”, por Color Visión. Un canal que previamente le había abierto las puertas a Anthony Ríos en el equipo de presentadores del Show del Mediodía y comediante.

Así como fue su amplio recorrido artístico, también se forjó una gran familia, de 26 hijos, producto de 24 relaciones. Una de sus parejas sentimentales más famosas fue la cantante puertorriqueñaYolandita Monge.

En el otoño de su vida, Anthony Ríos entendía que “mi muerte no puede ser triste”. “Un hombre que ha vivido tan alegre, un hombre que le debe tanto a la vida misma, cuando me muera no voy a partir triste, voy a hacer la celebración de que viví… De hecho, ya estoy conforme de la vida que he vivido, y cuando me toque cerrar los ojos definitivamente, lo único que quiero es que donde dos personas se besen y donde en alguna parte el amor se manifieste, yo estar aunque no esté”, confesó el intérprete de “Tristeza” al periodista Tony Dandrades en una entrevista del 2017.

Reacciones