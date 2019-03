Peralta: Ejército danilista está listo para echar la batalla

El ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, afirmó la mañana de este lunes que el danilismo está preparado para echar la batalla cuando el presidente decida sobre el tema de la reelección de cara a las elecciones del 2020 y que cuando lleguen las primarias el danilismo demostrará la fuerza que tiene en el PLD y el pueblo.

“El ejército del danilismo está unificado, fuerte y preparado para echar la batalla cuando el presidente y se refiera a este tema”, apuntó el también miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Según los datos de una encuesta que mostró, Peralta dijo que en Azua Medina tiene el apoyo mayoritario en “calificación positiva” en todo el país y lo detalló por provincia.

Según el funcionario el apoyo al gobernante que en Bahoruco 69; Barahona, 60%; 69%; Elías Piña, 78% y Hato Mayor, 69%, Independencia 72%, Pedernales 57%. “Tenemos ahora mismo tres encuestadoras de las más importantes del país y tres nos están trabajando, eso fue ahora en febrero antes del discurso”, reveló Peralta. Dijo que otra firma le dio como resultado de valoración positiva del gobernante 58% en Valverde; Montecristi, 61%; Santiago Rodríguez, 62% La Romana, 59%; 56% en el Distrito, Espaillat, 59; Santiago 60 y Puerto Plata 62%.

“Cuando el partido llame para hablar sobre este tema el Presidente se va a referir y ahí veremos”, subrayó Peralta. El funcionario afirmó que en las próximas elecciones el PLD sacará uno o dos senadores más de los que tiene y que “la fuerza del presidente Medina tendrá el apoyo de tres o cuatro senadores más”.

Peralta reconoció que el danilismo no está midiendo el apoyo o no a otra reforma constitucional para habilitar al presidente Medina. “Vamos esperar que el presidente hable. He dicho que el presidente Medina es el único político dominicano que gana en primera vuelta con más de 50%”, dijo.

Peralta señaló que los seguidores del presidente Medina son los aspirantes a la senaduría que están compitiendo en varia provincias. “He dicho que no voy a ningún puesto electivo y estaré con el presidente acompañándolo hasta que él decida”, expuso en una entrevista en el programa Hoy Mismo.

Peralta expresó que la oposición interna en el PLD ha abierto heridas “que nosotros hemos tratado de no profundizar respondiendo con más unidad y ese comedimiento de este grupo de no responder ayudarán si es que se pueden cerrar esas heridas”. Comentó que “no hay miedo no importa quién sea porque en mi caso particular he trabajado con la mayor transparencia e institucionalidad posible, porque mi patrimonio está ahí, todo lo que tengo se puede justiciar y no tengo miedo a nada”.

Agregó que en el PLD habrá un apoyo mayoritario del pueblo a lo que decida Danilo Medina.