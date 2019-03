Margarita Cedeño: “Expreso mi total inconformidad por el maltrato recibido por Miriam Germán”

Santo Domingo.-La vicepresidenta Margarita Cedeño manifestó este lunes su inconfomidad por lo que califica como un maltrato recibido por la magistrada Miriam Germán durante su participación en la evaluación de jueces de la Suprema ante el Consejo Nacional de la Magistratura.

“Expreso mi total inconformidad por el maltrato recibido por la Magistrada Miriam Germán” indicó Cedeño a través de su cuenta de twitter.

La vicemandataria dijo además que como funcionarios públicos están sujetos a rendir cuentas, pero no de esa manera.

Agregó: “No es justo que cada vez que una mujer está cerca del triunfo, la luz y el brillo que le han acompañado, se conviertan de repente y de improviso en tinieblas de falsedades”.

Durante el proceso de evaluación que le correspondió a la magistrada Miriam Germán ante el Consejo Nacional de la Magistratura, el procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, leyó varias cartas anónimas en las que a la magistrada Germán Brito se le hacen una serie de imputaciones. Entre las que se destacan la supuesta amistad con el exfuncionario Víctor Díaz Rúa y la cantidad de propiedades que presuntamente tiene Germán Brito.

Reacciones

Otras personalidades que se han expresado contra lo sucedido hoy con la magistrada Miriam Germán, fueron el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, dijo: “Cuando llegué ya ella estaba ahí, se quedó y se ascendió; cuando hubo necesidad de votar, lo hice por ella; cuando me fui, ella se quedó; ya yo no estoy, y ella aún lo está. Me refiero a Miriam Concepción Germán Brito, contra ella nunca se presentó ninguna queja”.

Luis Abinader expresó: “Hoy en el CNM el Procurador General contaminó el proceso de evaluación de los jueces. Mostró parcialidad política e irrespetó la trayectoria de una ciudadana intachable, como la magistrada Miriam Germán. Justificó mi opinión de que el Procurador no debe integrar el CNM”.

El vicepresidente de Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, dijo:”si yo hubiese sido el Consejo, hubiera levantado esa sesión” y a su vez, aseguró que el funcionario del Ministerio Público violentó el proceso.

La diputada Faride Raful manifestó a través de su cuenta de twitter : “Miriam Germán es por mucho, más honesta, capacitada y comprometida que cualquiera que la quiera increpar ostentando un cargo coyuntural. Sus años de ejercicio dan cátedras de moral a muchos. No todos son iguales”.