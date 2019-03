Muere el cantante Anthony Ríos

Falleció este lunes el cantante Froilán Antonio Jiménez, conocido en el mundo artístico como Anthony Ríos, debido a problemas de salud. Tenía 68 años. La información la dieron a conocer los merengueros Fernando Villalona y Sergio Vargas, a través de las redes sociales.

“Vuela amigo, vuelva alto. Descansa en paz querido hermano Anthony, es una tristeza que embarga mi alma saber esta noticia, te quiero y te querré hasta volver a encontrarnos”, publicó Villalona en su cuenta de Facebook .

De igual modo, el merenguero Sergio Vargas publicó en su cuenta de Instagram que no hay como borrar el legado artístico de Ríos.

“Anthony, haz tu viaje en paz , no hay como borrar tu legado artístico y me sumo a la gran cantidad de interpretes que hoy nos toca llorar la partida de uno que no tiene relevo, descansa en Paz querido Anthony. Amén”, dijo.

Desde hace varios meses Ríos tenía problemas de salud. En febrero pasado fue sometido a un procedimiento quirúrgico donde le colocaron un marcapaso.

El ínterprete de La mancha, Si un día te sientes sola y Si usted supiera señora, nació en Hato Mayor, el 17 de julio de 1950. Además de cantante fue actor y locutor.