Antonio Baldor

Baldor no era musulmán

Como to’ el mundo pensó

Era profe ‘e Matemáticas

Por eso un libro escribió.

••••••

El Álgebra es el miedo

Pal que entra en el liceo

Baldor te la pone fácil

Como comerse un guineo.

••••••

A Baldor se le ocurrió

Allá por la Habana vieja

Explicar las Matemáticas

Que la entienda hasta ovejas.

••••••

El Álgebra no es pa’ bruto

Y menos pa’ jaraganes

Que quieren después culpar

A “los diablos musulmanes”

••••••

Lo bueno queda pa’ siempre

Y Baldor ya se quedó

No es como los manualitos

Que ya el viento se llevó.