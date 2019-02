MP debió interrogar a empleados de Odebrecht pero no cumplió con orden

El Ministerio Público debió interrogar a los empleados de Odebrecht para apórtalos como prueba y no hizo, de acuerdo a lo planteado este martes por la defensa del exministro Víctor Díaz Rúa.

Loa abogados indicaron que mediante la resolución judicial 0073-2017 del 10 noviembre de 2017 el juez Francisco Ortega Polanco ordenó al Ministerio Público (MP) realizar los interrogatorios a los empleados de la referida empresa, pero el órgano acusador no lo hizo.

Por lo que las delaciones de los ejecutivos, principal prueba del órgano acusador en este caso, no son lícitas, según explicaron los juristas.

El abogado Miguel Valerio, defensor de Díaz Rúa, explicó que la resolución estableció que el MP debió trasladarse a Brasil e interrogar a todas las personas que fueron testigos en el caso Odebrecht y entregar un informe de los mismos.

Dijo que el MP tenían las delaciones premiadas antes de la disposición judicial.

“El Ministerio Público no fue a Brasil, no preparó informe con lo cual el caso Odebrecht se acaba de terminar en la República Dominicana, no hay forma de mandar estos señores a juicio porque no hay pruebas en el caso, porque el Ministerio Público no cumplió con la resolución”, dijo Valerio.

“No fueron a Brasil a realizar estas diligencias, porque no están en el expediente los interrogatorios realizados por el Ministerio Público con lo cual el caso no hay forma de que el juez Ortega ahora continúe con este caso porque violentaría su propia resolución y entendemos y confiamos en el magistrado Ortega”, sostuvo.

Los juristas pidieron al juez que sean excluidos del expediente las delaciones que aportó el Ministerio Público, las cuales son las principales pruebas con las que cuente el órgano querellante, por carecer de base legal para su utilización en un posible juicio de fondo.