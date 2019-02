Díaz Rúa cuestiona exclusión de Montás en caso Odebrecht

La defensa de exministro Víctor Díaz Rúa cuestionó ayer que el dirigente peledeísta Temístocles Montás fuera excluido del caso Odebrecht y su cliente no.



La interrogante se basó en que alegadamente el Ministerio Público (MP) incluyó en su acusación en contra de Díaz Rúa, nueve cuentas bancarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuando este se desempeñaba como tesorero de la organización, de las 11 que aseguran fueron utilizadas supuestamente por el exfuncionario para lavar activos.

El abogado Miguel Valerio indicó que sería injusto que si Montás afirmó que usó el dinero de esas cuentas, Díaz Rúa esté siendo implicado en el caso por lo mismo.

“No es justo que a Temístocles Montás diciendo que recibió dinero para la campaña lo sacaron del expediente y lo archivaron provisionalmente, usted tiene el archivo ahí, y al ingeniero Víctor Díaz Rúa le dejen todas esas cuentas de campaña”, insistió Valerio delante del tribunal.

“Explicar si siendo el ingeniero Víctor Díaz Rúa el tesorero del partido, con una certificación que está ahí y usted lamentablemente tendrá que trabajar punto por punto porque el Ministerio Público confundió cuentas de campaña con cuentas personales”, añadió.

Afirmó que esas cuentas deben ser excluidas de la acusación, “porque de lo contrario aquí debería estar Temístocles Montás”.

Los abogados de Díaz Rúa, al hablar durante el segundo día donde lo defiende, presentaron como pruebas copias de cheques que les fueron entregados a dirigentes del partido para los gastos de campaña, endorsados con los sellos del PLD.

Dijeron que los mismos estaba firmados por Francisco Javier García y que Díaz Rúa no distribuía el dinero, no lo manejaba y que solo buscaba los fondos.

Dice no ocultó dinero en declaración

Sobre la acusación de que el exministro ocultó en sus declaraciones juradas de bienes cuentas bancarias, la defensa dijo que no se puede ocultar algo que no es suyo, ya que alegaron las cuentas del PLD no le pertenecían, y que una de estas para la campaña congresional en el 2012 estaba a nombre de Ramón Antonio Rivas, Francisco Javier García, para ese entonces jefe de campaña del PLD, y Díaz Rúa, es decir, que no estaba solo a nombre del imputado.

Además, dijeron que el MP incluyó en la acusación una cuenta de la nómina del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), cuando era director del mismo.

Justificaron la legalidad de las dos cuentas personales del Díaz Rúa, incluidas en el expediente que supuestamente eran usadas para lavar activos.

Alegan pago de Rondón a Díaz Rúa no fue por soborno

Los juristas aseguraron que los 674 mil dólares que recibió Díaz Rúa por parte de Ángel Rondón, representante comercial de Odebrecht y también implicado en el caso, no fueron para sobornarlo como afirma el MP en la acusación.

Explicaron que el exministro le vendió hace más de 10 años un apartamento ubicado en Vista Mare, provincia Samaná a una compañía de la cual Rondón es presidente, quien dijo que todavía la propiedad está en sus manos.

En otro orden, el juez Francisco Ortega Planco recesó la audiencia preliminar para hoy a las nueve de la mañana con lo que los abogados de Díaz Rúa arribarán al tercer día exponiendo sus argumentos de defensa.

“MP realizó cálculos de manera descabellada”

Durante la audiencia preliminar que duró alrededor de nueve horas, los juristas aseguraron que el MP realizó “de manera descabellada” un mal cálculo cuando indicó que Díaz Rúa manejó 35 mil millones de pesos, cuando, según dijeron, todos los números de las cuentas de campaña no sobrepasan los 3 millones de pesos. “Según ellos, en un hecho sin precedentes Víctor Díaz Rúa manejó 35 mil millones de pesos, nosotros hicimos un ejercicio magistrado. Nos sentamos, sumamos todos los valores que el Ministerio Público le atribuía a Víctor Díaz Rúa incluyendo algo que ya está archivado en este expediente que son cuenta de campaña y hay un precedente del mismo MP y que no lo quiso aplicar en relación del ingeniero Víctor Díaz Rúa”, dijo Valerio.

Indicaron que los bienes e ingresos de Díaz Rúa son legales. Citaron los certificados que tenía el imputado en Canadá, las cuales, de acuerdo a sus argumentos, fueron cancelados y abiertos en el país. Sostuvieron que al parecer el MP los sumaba. Por otro lado, afirmaron que como forma de aumentar el morbo en los medios, el MP aseguró que Díaz Rúa compró un yate, al cual le denominaron “La Barbie”, por su esposa, por un monto de cinco millones de dólares y dijeron que en realidad la embarcación vale 900 mil dólares.