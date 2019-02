Fernando Tatis Jr. conecta cuadrangular en juego de pretemporada

Fernando Tatis Jr. no perdió tiempo para recordarle al mundo de béisbol por qué es el prospecto número 2 en sentido general, según MLB Pipeline, además de ser la mejor promesa de un gran sistema de liga menor de los Padres.

El torpedero de 20 años, una estrella en ascenso, inició su segundo partido de la pretemporada el martes, contra los Cerveceros. En su segundo turno al bate, pegó un jonrón al jardín central-izquierdo frente al derecho Chase Anderson.

En 274 juegos de liga menor, Tatis ha bateado .280/.358/.487 con 42 cuadrangulares. En el invierno jugó en la Liga Dominicana con las Estrellas Orientales, siendo nombrado el Jugador Más Valioso de la semifinal y ayudando al equipo a ganar su primer título en 51 años.

Fernando @tatis_jr's first #PadresST homer of 2019 was SMOKED 😱 pic.twitter.com/Bm8rxRKnrA

— San Diego Padres (@Padres) February 26, 2019