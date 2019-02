Roberto Rosario advierte sobre manifestaciones si se intenta “tocar” la Constitución

Santo Domingo,– El expresidente de la Junta Central Electoral -JCE-, Roberto Rosario, advirtió a quienes están promoviendo una nueva reelección presidencial que desde el momento en que intenten “tocar” la Constitución de la República, en el país se producirían grandes manifestaciones de protestas.

Rosario Márquez, quien además de miembro del Comité Central del Partido de la Liberación -PLD-, dijo que él mismo se incluiría, y está dispuesto a protestar.

Agregó que si aquí en el país hay que modificar la Constitución para favorecer al que circunstancialmente esté en el poder, la República Dominicana pasaría de una democracia a una tiranía.

Entrevistado en el programa D’ Agenda, que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, el dirigente político insistió en que él protestaría frente al Congreso o donde sea porque ya se rompería el lazo que une a los dominicanos que es el respeto a la Constitución, y si no se respeta el texto sustantivo no se va a respetar a nada ni a nadie.

Sostuvo que si en la juventud se tuvo valor y fuerza para enfrentar a los gobiernos de fuerzas que encabezó el doctor Joaquín Balaguer, por qué no hacerlo ahora, ya que después de viejo uno no se puede convertir en cómplice de una tiranía.

“No es posible la unidad en el PLD si no es sobre la base de respetar la Constitución, y de alguna manera garantizar la estabilidad política, para nosotros eso está más allá de nuestra propia fuerza política, y más allá del propio Partido de la Liberación Dominicana, porque la Constitución no puede ser un objeto que se compra y se vende a gusto o a conveniencia coyuntural“, remachó el jurista.

Roberto Rosario advirtió que el que intente propiciar otra reforma va a cargar con el peso histórico de lo que pueda pasar, porque eso tendrá consecuencias imprevisibles y terribles en la República Dominicana.

Puso en dudas que el tema de una reforma constitucional se pueda presentar en una reunión del Comité Político porque para lograr eso ellos tienen que lograr un ambiente que no existe.

“Y yo te soy honesto, yo no veo a Leonel Fernández participando en esas discusiones, yo no creo que Leonel Fernández acepte que se le convierta en cómplice de una acción de esa naturaleza que tiene que ver con la modificación constitucional“, explicó.

Rosario argumentó que el presidente del PLD está consciente de que para modificar la Constitución no se hará con método legítimo, y que eso se haría en contra de la estabilidad política y en contra de todos los logros de la organización fundada por el profesor Juan Bosch.

“Si ese grupo persiste en querer llevar al Congreso la modificación de la Constitución, yo te auguro que aquí habrá grandes manifestaciones de protestas, yo te lo digo, yo mismo me incluiría y estoy dispuesto a protestar y acompañaría a los manifestantes“, reiteró el expresidente de la JCE.

Dijo que hay que darse cuenta que aquí lo que está en juego va más allá de un problema de grupo, de persona o candidatura, y por lo tanto si eso se intenta aquí habrá problemas.

Afirma el país ha vuelto a la situación política de 1978 y no se ha dado cuenta

Roberto Rosario sostiene que la República dominicana ha vuelto a la situación política que se vivió en el año 1978 y no se ha dado cuenta.

“Mira aquí hay personas que tienen miedo en su trabajo de decir por quien votan o por quien simpatizan, aquí hay periodistas que se autocensuran por no decir que están en contra de la reelección pero te lo dicen fuera de cámaras“, aseguró.

Agregó que también hay empresarios que dicen y denuncian que aquí ahora mismo hay un terrorismo fiscal, y que todo aquel que no está con el grupo del gobierno, lo que hay es una actitud de pugnacidad y de persecución selectiva.

“Eso no es posible, eso pasaba en el 1978 hacia atrás, se supone que eso se superó, se supone que los gobiernos del PLD, y porqué no también los del PRD, contribuyeron a que esa etapa de libertad, democracia y pluralidad política y de libertad de expresión, ya en los medios, o en la actividad social, se supone que ya era parte del pasado, pero aquí hay una intolerancia que no tiene límite“, apostilló el miembro del Comité Central del PLD.

Rosario clamó porque eso vuelva a como estaba hace poco, “porque no es posible que si yo tengo el poder político el que trabaja conmigo no me pueda decir que simpatiza por el PRM, porque yo soy peledeista“.

Advirtió que todo el mundo tiene el derecho de simpatizar por quien entienda, siempre y cuando cumpla con su trabajo, su horario y que tenga los méritos para realizar la labor que desempeña.

“Usted tiene derecho a trabajar y a simpatizar por quien entienda, pero en el caso yo conozco gente que han sido simplemente cancelados porque se han expresado o han ido a una actividad, o a otro que se le han llamado la atención“, acotó.

Explicó que hay empresarios que apoyan cierto proyecto político, pero que dan los aportes “por abajo“ y no con cheques porque si lo hacen temen algún tipo de represalia.

“Eso no es posible, no es posible que nosotros estemos yendo a ese nivel, porque los gobiernos del PLD no deben hacer eso, ni deben permitir eso, eso no fue la idea que tuvo Juan Bosch cuando fundó el Partido de la Liberación Dominicana“, lamentó el profesional del derecho.

Denuncia hay propósito de desnaturalizar las primarias abiertas

Para el expresidente de la Junta Central Electoral Roberto Rosario Márquez, hay un propósito de desnaturalizar las primarias abiertas.

“Nosotros queremos advertir que el presidente Fernández y esta fuerza política no compartía las primarias abiertas porque entendía que afecta la constitucionalidad que nosotros tenemos, sin embargo, una vez ya decidida la regla de competencia, y una vez trabajando en ese sentido, por el hecho de que un sector se sienta afectado porque el otro sector tenga la simpatía popular, no puede servir de caldo de cultivo para que se desnaturalice ese proceso de elección“, adelantó.

Llamó la atención de que las primarias tienen que ser abiertas en la forma y en el fondo, porque no es que tengan el nombre de abiertas, es que todo el ciudadano que quiera votar, que vote.

“No es verdad que siete millones de ciudadanos van a poder ejercer el voto en mil colegios, o en dos mil colegios, entonces, ahí hay un problema de fondo que es bueno tocarlo“, sentenció Roberto Rosario.

Agregó que de alguna manera los partidos políticos y la Junta Central Electoral, sobre todo los que aprobaron esa modalidad, tienen que ser responsables, y tienen que garantizar que haya primarias abiertas.

Acusó a quienes están buscando de manera solapada una reforma constitucional, de montar un proceso de descredito contra las primarias abiertas que ellos mismos aprobaron.

“Fíjate que ellos aprobaron unas primarias, pero fíjate que para esas primarias ya empezó un escarceo de que si el dinero es mucho, que si es poco, que si lo vamos hacer en cien colegios, en 200 colegios, o en 16 mil colegios“, dijo el dirigente peledeista.