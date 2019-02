Desempolvan el tema de la modificación al Código Laboral

Sindicalistas quieren asegurarse que los empleados no pierdan las prestaciones

El tema de la reforma al Código Laboral vuelve a discutirse, luego de meses de letargo, consecuencia, principalmente del desacuerdo que tienen los representantes de los trabajadores en puntos muy específicos de la propuesta formulada por el empresariado.

Esta mañana se encuentran reunidos en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) representantes del sector sindical y del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep). Es una reunión que se da a puerta cerrada, lo que indica que la prensa no está presente. “Se trata de una reunión de carácter cerrado”, le dijo a los periodistas el rector del Intec, Rolando Guzmán.

Entre los presentes están Winston Santos, ministro de Trabajo; Rafael Alburquerque, exvicepresidente de la República y experto en Derecho Laboral; Pedro Brache, presidente del Conep y Circe Almánzar, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD).

También están en la reunión Juan Alfredo de la Cruz, presidente de la Confederación Patronal Dominicana (Copardom), Gabriel del Río Doñé y Rafael Abreu, presidentes de las Confederaciones Autónoma Sindical Clasista y Nacional de Unidad Sindical (CASC-CNUS).

“Estamos aquí porque queremos estar seguros y con garantías de que no se tocará el tema de la cesantía”, dijo Gabriel del Río. Ayer, los empresarios y los sindicalistas se vieron también la cara, en el inicio de las discusiones con miras a obtener un incremento de salario para el sector privado no sectorizado. Esa reunión no dio frutos y se espera un segundo contacto el día 25. Los sindicalistas piden un alza del 30% y un salario mínimo de 20 mil pesos. Han pedido también que el presidente Danilo Medina disponga una mejora para los empleados públicos.