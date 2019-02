David Lewis: “Claro que el acuerdo con Estados Unidos puede revisarse”

Lo dice el experto en comercio exterior David Lewis; Peralta ha dicho que “no está en agenda ese tema”

El especialista en comercio exterior y vicepresidente de Manchester Trade, David Lewis, aseguró que República Dominicana tiene posibilidades de lograr una revisión en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica (conocido como DR-Cafta) porque ese acuerdo lo permite.

“Sabemos que el ministro (el administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta) dijo el mes pasado en este escenario que no está en la agenda del Gobierno dominicano pedir una renegociación del DR-Cafta, y estamos totalmente de acuerdo, pero en el caso de un gran problema con el sector agro del país, no sería una renegociación, sino hacer una revisión”, sostuvo, al exponer en el Almuerzo Mensual de la Cámara de Comercio (AMCHAMDR).

Lewis advirtió que para países pequeños, donde no hay déficit comercial con Estados Unidos, no está en agenda encaminar una renegociación. “Pero que no haya renegociación no significa que no haya revisiones posibles y que no haya temas de cumplimiento que requieran algún tipo de seguimiento, aclaró.

“Ya lo hemos visto, aunque en otros casos no. Guatemala, desde el marzo de 2017 hasta el segundo mes de la administración de Donald Trump, hizo ajustes en su tema de muslos de pollo con Estados Unidos dentro del DR-Cafta. Nos vinimos a dar cuenta en junio que eso se hizo. Calladitamente, Guatemala decidió atender ese tema por el que Estados Unidos estuvo presionando varios años y ahí quedo libre de ese tema. Perú tiene un caso de madera y medio ambiente, dentro de su tratado de libre comercio con Estados Unidos, y Colombia, que es un gran aliado de Estados Unidos, tiene problemas de propiedad intelectual y problemas de precios de farmacéuticos y medicamentos y un tema de camiones y una cuota de lo que se denomina chatarrización (entrada de camiones nuevos y eliminación de camiones viejos en el mercado), que viene de 2017. Ese tema lo van a tocar y no se va a quedar fuera”, sostuvo.

Desde su punto de vista, República Dominicana ha sido el de mayor éxito dentro del DR-Cafta, tanto en volumen de exportaciones, diversificación de exportaciones, su ampliación, la inversión de Estados Unidos que entró como resultado del acuerdo y la consolidación de un modelo exportador, no solo de zonas francas tradicional, sino también de industria nacional, en diversos sectores, como textiles, calzados, farmacéutica, dispositivos médicos y equipos eléctricos y electrónicos, sector logístico y últimamente el boom de servicios.

El día 30 de enero, también en el Almuerzo de la AMCHAMDR, el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, aseguró que está descartada la intención de modificar el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.

“No hay ninguna solicitud de revisión del DR-Cafta. Eso está descartado y no está entre las prioridades del Gobierno, ni se va a tocar el Tratado de Libre Comercio”, aseguró, Peralta en la ocasión.

Se refirió al tema, respondiendo a preguntas que le fueron formuladas en su exposición en la actividad. En ese escenario, en el Hotel El Embajador, de la capital, el vicepresidente ejecutivo de la AMCHAMDR, William Malamud, le explicó a Peralta sobre la preocupación que existe entre los sectores productivos y comerciales del país, por los rumores surgidos, referentes a una renegociación del acuerdo, por parte del gobierno estadounidense.

Desde meses anteriores, desde otras agencias estatales se ha resaltado la intención de lograr una reforma del DR-Cafta, que deje mejor parada a República Dominicana, especialmente, en lo inherente a productos de la agropecuaria.

En varias ocasiones, el pasado año 2018, el ministro de Agricultura, Osmar Benítez, expresó que el convenio de libre comercio ha sido objeto de preocupaciones entre algunos de los sectores productivos más sensibles, que en pocos meses tendrán que liberalizar aranceles en el marco del tratado. Y aseguró que el Presidente Danilo Medina había autorizado y creado una comisión que ha mantenido contactos con las autoridades de Estados Unidos, buscando la revisión.

“Vamos a solicitar una revisión del DR-Cafta. ¿Por qué? Porque los miembros del acuerdo, incluyendo a Estados Unidos, se comprometieron a reducir los subsidios y hemos visto que no lo han hecho. Estamos tratando de llegar a un acuerdo. Queremos que esa revisión permita mantener la protección de los programas sensibles, mientras tú me mantengas la protección allá. Eso ya el Presidente lo autorizó”, dijo Benítez a los periodistas que lo entrevistaron en el Diálogo Libre, del periódico Diario Libre, en diciembre pasado. También tocó el tema en varias ruedas de prensa en 2018.

Desde otro lado, el sector agropecuario dominicano, encabezado por la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro), ha advertido que está “seriamente” preocupado por los efectos reales de la apertura comercial, por considerar devastador el riesgo de que desaparezca la producción de rubros sensibles como el arroz, leche, habichuela, ajo, carne avícola, de cerdo y la cebolla a nivel local.

“Son productos que no pueden competir con las importaciones”, ha dicho la Confenagro. Incluso, esa organización, encabezó uno o dos encuentros en los que se ha discutido sobre el tema en cuestión, y donde el planteamiento prácticamente unánime es que ese tratado “si bien no puede ser ignorado ni violado”, sí puede ser revisado.

“Todo en la vida se puede revisar. No estamos hablando de desconocer lo que establece el DR-Cafta, sino que las cosas se aterricen. Es algo que no ha sido culpa de los productores dominicanos, porque mientras otros países se han aprovechado de las ventajas del acuerdo, República Dominicana, por la falta de una política de largo plazo se ha quedado en rezago”, ha dicho, Eric Rivero, presidente de la organización.

Pie de foto. David Lewis se refirió al tema al participar como “orador invitado y huésped de honor del Almuerzo Mensual de la Cámara Americana de Comercio, versión República Dominicana.