Autoridades ocupan mercancías provenientes de red dedicada al contrabando y otros delitos

Agentes policiales adscritos a la Dirección Central de Inteligencia (DINTEL) y miembros de inteligencia de la Dirección General de Aduanas (D.G.A), ocuparon decenas de distintos tipos de mercancías adquiridas mediante el delito de contrabando, incluyendo pastillas, cigarrillos y ron, durante un operativo efectuado en varios establecimientos comerciales ubicados en el ensanche Luperón, Distrito Nacional.

Las intervenciones fueron realizadas en los negocios ubicados en el citado sector capitalino, los cuales son administrados por Michael Yohayro Hernández Alcántara, quien resultó detenido.

Dentro de los referidos establecimientos, las autoridades ya citadas se incautaron de las siguientes evidencias: 31 unidades de ron Black Stone; 52 unidades de Mama Juana Cabaret; 12 paquetes de pastillas Sildenafil Max Forte; 16 unidades de Joli Chen Power Sprint; cuatro hookahs con sus mangueras; 10 unidades de Ron Carta 2.

En ese orden, fueron ocupados 54 cajas de cigarrillos marca Capital; 16 cajas de cigarrillos marca Gold City; una pistola marca Parabelum, serie No. BER074877, a nombre de Olivo Leonardo; un vehículo marca Audi, modelo Q5, color blanco, placa No. G267404, la cual no pertenece a ese automóvil.

Asimismo, un DVR, marca XM, modelo HD Network Video Recorder, color negro; un celular IPhone S7 Plus, blanco, y dos pasaportes a nombre del prevenido Michael Yohayro.

Los miembros actuantes realizaron los operativos en contra del prófugo José Juan Álvarez Toribio (Franklin Álvarez) quien es el cabecilla de una organización criminal dedicada al contrabando de cigarros (Capital, Gold, City, etc.) y otros delitos conexos.

En cuanto al detenido, vehículo y el arma de fuego, quedaron bajo custodia policial del Centro de Atención al Ciudadano de la DINTEL, y las evidencias quedaron bajo custodia de la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos Contra la Salud (PEDECSA).

Se trabaja en la búsqueda y captura de José Juan Álvarez Toribio (Franklin Álvarez) a los fines de apresarlo y ponerlo a disposición de la justicia por los delitos en su contra.