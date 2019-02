Quique Antún: es “inaceptable” que en La Romana vivan familias sin electricidad ni agua potable

LA ROMANA.- El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) declaró aquí que es “paradójico e inaceptable” que en esta provincia con tanta riqueza y grandes inversiones en turismo, ingenio y agropecuaria, miles de familias pobres de diferentes comunidades vivan en pleno siglo XXI sin servicios básicos como electricidad, sistema sanitario, agua potable, y otros.

Federico Antún Batlle (Quique) responsabilizó de la situación en que viven estas familias a las autoridades de los últimos gobiernos, “porque nunca se preocuparon por buscar solución a estos problemas, que retrata la desigualdad social en esta provincia”.

“Duele saber que en pleno siglo XXI existen comunidades que están viviendo como en los años 50, con lámparas de gas kerosene, mejor conocidas como humeadoras”, dijo.

Indicó que más de dos mil quinientos hogares se alumbran con estas lámparas, lo que dijo representa poco más del 3.5 por ciento de los hogares.

“Mientras ocurre esta penosa y triste realidad, las autoridades no se cansan de decir que el problema de la energía eléctrica del país está solucionado, y eso no es verdad. Aquí en La Romana está el mejor ejemplo de que eso no es así, porque más del 12% de los hogares carecen de este servicio”, apuntó.

Quique Antún resaltó que la falta de energía impide que muchas personas, principalmente jóvenes, puedan emprender proyectos que lo ayuden a salir de la pobreza.

Además –dijo- este problema de la luz, con comunidades a oscura, aumenta la delincuencia y la criminalidad, obligando a las personas a permanecer encerradas en sus hogares en horas de la noche.

Denunció asimismo que más de tres mil 500 hogares carecen del servicio de agua potable, por lo que estas familias tienen que ir a buscar el preciado liquido a llaves públicas o comprar tanques de agua, disminuyendo significativamente sus pocos ingresos.

El líder reformista habló durante un acto masivo del lanzamiento de los candidatos a senador, Frank Martínez, y alcalde de la ciudad de La Romana, Tony Adames (Tony con el Pueblo). Quique Antún estuvo acompañado de los dirigentes nacionales Sergio Cedeño, director del Instituto de Formación Política (IFP); Alfredo González, miembro del Directorio Presidencial (DP); Odalis Vega, alcalde de Hato Mayor y presidente de la Juventud Reformista Social Cristiana (JRSC), entre otros.

También se refirió a la falta de un sistema sanitario adecuado en la mayoría de los sectores de esta ciudad y los demás municipios, como Guaymate y Villa Hermosa,

Explicó que debido a la falta de un sistema sanitario, en 21 de cada 100 viviendas las personas hacen sus necesidades fisiológicas en letrinas, “y 12 de cada 100, comparten baños con otras familias”.

“Todo esto expone a las personas a cualquier tipo de virus, bacteria o enfermedad que pudiera afectar la salud de todas esas familias”, dijo.

Se preguntó a seguida: “¿Dónde queda la dignidad y el derecho a la privacidad de esas personas?”.

El líder reformista sostuvo que gobiernos de los últimos 20 años “no han mostrado el más mínimo interés para transformar la vida de nuestros conciudadanos”.

Antún Batlle afirmó que en el Partido Reformista están trabajando para entregar una propuesta que resuelva estos problemas básicos, “para que por fin podamos caminar hacia el progreso”.