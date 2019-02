Tres meses de prisión a presunto asesino de niño 9 años

La Oficina de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo impuso este jueves tres meses de prisión preventiva contra el presunto asesino confeso de la violación sexual y muerte del niño Leonardo Montero, de nueve años de edad, en el ensanche Isabelita.

Miguel Ángel Reynoso Jiménez deberá cumplir la medida en la cárcel La Victoria.

Previo a la audiencia, el imputado dijo que si pudiera devolver el tiempo lo haría, pero que yo lo hecho, hecho está.

Sostuvo que no sabe que lo llevó a cometer el hecho.

“Lo único que le digo es que me siento mal si yo pudieron devolver esto para atrás lo haría pero ya no se puede porque ya lo hecho está hecho, no sé qué me llevó hasta ahí”, sostuvo al ser abordado por periodistas.