Exdirector del FBI aprobó investigación sobre Trump por temor a ser despedido

Washington, (EFE).- Andrew McCabe, el exdirector interino del FBI, dijo en una entrevista emitida este jueves que en 2017 ordenó abrir investigaciones sobre la posible obstrucción a la justicia del presidente estadounidense, Donald Trump, por temor a ser despedido antes de que la pesquisa sobre la trama rusa saliera adelante.

McCabe confirmó también que hubo conversaciones en el Departamento de Justicia de EE.UU. sobre la posibilidad de activar la enmienda número 25 de la Constitución estadounidense para apartar a Trump del poder por “incapacidad”, después de que el mandatario despidiera al director del FBI, James Comey, en mayo de 2017.

Cuando Trump expulsó a Comey del Buró Federal de Investigaciones (FBI), McCabe, que hasta entonces era el “número dos” de la agencia, se quedó muy preocupado por la posibilidad de que el mandatario intentara acabar con la incipiente investigación sobre la presunta injerencia de Rusia en las elecciones de 2016.

“Me preocupaba mucho poder dejar el caso sobre Rusia con una base absolutamente consolidada, de forma indeleble, para que, si me reubicaban rápidamente o me despidieran, no se pudiera cerrar el caso o hacer que se desvaneciera sin rastro”, dijo McCabe en una entrevista con la cadena CBS News que se emitirá entera el domingo.

McCabe corroboraba así, en un extracto de la entrevista difundido hoy, las informaciones de prensa de que, después del despido de Comey, el FBI comenzó a examinar si Trump estaba tratando de obstruir su investigación independiente sobre Rusia, que a partir de entonces pasó a manos del fiscal especial Robert Mueller.