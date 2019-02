Manuel Crespo acusa al procurador y administrador de las Edes pretender fabricarle expediente

El aspirante Presidencial, Manuel Crespo, acusó al procurador General de la República, jean Alain Rodríguez y al administrador de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), Luís Ernesto de León, de pretender fabricarle un expediente, luego que pidiera a la Junta Central Electoral (JCE) intervenir en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), donde varios precandidatos presidenciales están usando los recursos del Estado.

“Recibimos como respuesta por parte del gobierno y de los precandidatos auto- proclamados candidatos del gobierno o del Presidente Danilo Medina, el envió de un contingente militar fuertemente armado a mi casa. Hecho ocurrido el pasado lunes a las 2:30 PM, horario cuando mis hijos llegan del colegio y que de manera religiosa nos reunimos a almorzar”, explicó.

Durante una conferencia de prensa, Crespo recordó al procurador, administrador de las Edes y los auto-proclamados precandidatos presidenciales del gobierno que la fabricación de un expediente a un precandidato Presidencial, es una etapa superada hace muchos años en la República Dominicana.

El miembro del Comité Central del PLD expresó que la comitiva, la cual se llevó el medidor para supuestamente analizarlo, llegaron con varios vehículos y ocuparon los parqueos, cerraron todas calles y con todo un aparataje, como si estuvieran buscando al criminal más buscado del mundo.

Dijo que tanto el procurador General de la República, como el administrador de las Edes, Luís Ernesto de León, quien es cuñado del Presidente Danilo Medina, violentaron la Constitución de la República y las leyes “alterando la paz de la familia que es lo más sagrado que tiene todo ser humano”.

Manuel Crespo, quien al hacer la denuncia estuvo acompañado de su esposa Clara Toral, así como de coordinadores de su proyecto Presidencial, señaló que esa respuesta militar a una denuncia política “es sencillamente inaceptable. Somos un país democrático y nunca pensé que dentro del PLD y en esta sociedad que tanta sangre le ha costado la frágil democracia que hoy tenemos, podrían pasar hechos tan degradantes y lamentables”.

El presidente del proyecto Presidencial Relevo Democrático dijo que esto constituye un acto de desesperación y de cobardía, producto de la realidad de hoy en día, donde los auto-proclamados candidatos del gobierno en todas las encuestas aparecen detrás del último.

“Los liderazgos en política no se heredan y la simpatía política no se decretan. La mejor muestra fue lo que pasó en las elecciones del año 2000, el Presidente Leonel Fernández salió con una valoración altísima en toda la sociedad, sin embargo, nuestro candidato, en ese entonces el Presidente Danilo Medina no alcanzo la votación, y resultó ganador el ex presidente Hipólito Mejía, igual lo que pasó con Barak Obama y la candidata del Partido Demócrata. Hillary Clinton”, recordó.

Manuel Crespo afirmó que nadie detendrá su proyecto político y que seguirá trabajando para alcanzar la candidatura Presidencial y luego la Presidencia de la República.

“Los auto-proclamados precandidatos del gobierno sepan que vamos a seguir nuestra campaña, haciendo nuestros planteamientos, nuestra propuestas para la definición en la República Dominicana a partir del año 2020 de un nuevo modelo de desarrollo que genera riquezas y empleos de calidad”, indicó.