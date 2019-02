“Me considero un político desde mi nacimiento”

El legislador ha sometido proyectos en busca de protección para envejecientes y discapacitados

Víctor Fadul Lantigua es un diputado sensible comprometido con legislar en favor de las personas con discapacidad y lograr su inclusión en la sociedad.

Fadul Lantigua está marcado por la política. Proviene de una familia emblemática de Santiago, hijo de José Ramón Fadul, por lo que se considera político desde su nacimiento. Sin embargo su vida se definió tras su paso como voluntario en la Cruz Roja donde descubrió su vocación. “Me tocó vivir la tormenta Olga y Noé, trabajar en ese rescate y lo que viví fue muy impactante”, afirma el joven peledeísta. Eso le motivó, años más tarde, a aspirar a una posición donde pudiera contribuir en mejorar la sociedad.

Pero a su llegada a la Cámara de Diputados, como representante de Santiago, se “dio de frente” con las trabas propias de una sociedad adultocéntrica que limita la participación de los jóvenes.

Por eso aspira que para las próximas elecciones del 2020 la juventud llegue en “manada” al Congreso Nacional. “Ha llegado el momento del relevo generacional. Aspiramos que para el ‘20 sean más de 30 jóvenes que lleguen para poder producir el cambio que se requiere”.

¿Quién es Víctor Fadul??

Soy técnico en administración de empresas, licenciado en derecho con una maestría en administración pública y gestión municipal. Soy paramédico de la Cruz Roja Dominicana ahora mismo estoy como voluntario pasivo porque estoy desempeñando una función público y los principios de la institución no me permiten seguir allí. Soy el tercero de cuatro hermanos de una familia peledeísta tengo tres hijos. Soy padre y esposo.

¿Cómo te involucras en la política?

Me considero un político desde nacimiento, porque desde el vientre de mi madre ya mi padre se movía en el activismo nacional, ya había sido diputado. Mi padre cuando empecé a tener uso de razón fue alcalde por Santiago, le acompañaba a los encuentros y me fui inclinando al quehacer político. Mi madre es una comunitaria, trabajadora social y esa es mi influencia. Siempre me ha gustado participar en la política.

Provienes de una familia emblemática de Santiago, ¿qué se siente haber crecido dentro de ella?

Me siento comprometido a hacer las cosas correctamente. Mi tía Rosita fue una mujer luchadora que siempre se mantuvo al lado de las personas más vulnerables de la sociedad, con su jocosidad pero siempre defendió los derechos de las personas. Igual mi padre, Monchy Fadul que siempre ha estado contribuyendo con los compañeros del partido y que se ha enfocado en aportar en las grandes decisiones del país y esa es mi meta.

¿Cómo es tu relación con el doctor Ernesto Fadul?

Es una relación buena, es mi tío. La familia es la familia, entre nosotros hay diversidad de criterios. Te puedo decir que en los ‘90 mi tía Rosita era gobernadora del partido reformista y mi padre alcalde por el PLD. Los temas políticos hay que separarlos de la vida familiar, las relaciones personales están por encima de todas esos temas.

¿Cómo alcanzaste una curul?

Antes de ser diputado yo vivía escuchando a las comunidades lo aprendí de la Cruz Roja, me tocó vivir la tormenta Olga y Noé, trabajar en ese rescate y lo que viví fue muy impactante me llevó a postularme luego. En el 2016, Santiago fue una de las pocas provincias donde se realizaron primarias internas. Participé en un proceso de primarias donde se estaba disputando una sola posición y logramos pasar. Soy representante de la circunscripción 3, Tamboril, Baitoa, Puñal y Licey

Como joven, ¿cómo ves el Congreso?

Es una representación viva de la sociedad dominicana, 190 cabezas pensando diferente y con intereses, es un tanto complejo. El proceso burocrático por el cual deben pasar los proyectos es muy cuesta arriba. Antes de uno ser diputado tiene una idea diferente hasta que se llega.

¿Entonces ha cambiado tu concepto de la Cámara luego de tu llegada?

Las cosas en el Congreso se tornan difíciles. Cuando sometes un proyecto, por todo lo que debe de pasar y hacer dentro del hemiciclo es muy cuesta arriba. Uno tiene muchas ideas y es difícil hasta que suba a la agenda para enviarlo a comisión. Para nosotros los seis legisladores jóvenes no ha sido fácil desarrollarnos dentro del Congreso, hemos pasado por muchas vicisitudes hasta para plantear en ocasiones nuestro punto de vista. Yo entiendo que ha llegado el momento del relevo generacional, es por eso la cuota. Aspiramos que para el 2020 sean más de 30 jóvenes los que lleguen para producir el cambio que se requiere y que la sociedad se sienta identificada.

¿Entiendes que se debe a la adultocracia en que se desarrolla el país?

Lamentablemente sí. En mi provincia, hay una serie de jóvenes que se han animado a presentar candidaturas a regidores, a directores de distritos , diputados y eso es lo que necesitamos que esos jóvenes se involucren. Ese es nuestro compromiso que sean más para que tengan poder de decisión y romper la barrera. Cuando participé en la precampaña mucha gente tenían dudas de que pudiera ocupar una posición sólo por ser joven. Personas que me decían tu puedes esperar porque eres joven, pero ¿esperar qué? ¿Cuál momento? ¡Ese era el momento!

Frente a esta dificultad que tú estás planteando, ¿entiendes que te benefició tu apellido y la posición que ha ocupado tu familia en Santiago?

Claro que sí, de cierta forma sí. Pero eso no fue lo único, si yo como Víctor Fadul no preparo un equipo y salgo a la calle a trabajar, no íbamos a ganar, porque es que el liderazgo no se endosa.

Tú que te has enfocado en la representación y tu partido está en el Gobierno, ¿es difícil darle respuesta a la problemas de la gente?

Es cuesta arriba, aunque el papel del legislador no es de resolver los problemas individuales sino colectivos, pero este es un país en vía de desarrollo y tenemos que aguantar ese gran peso. Pero no podemos perder la sensibilidad humana y en mi caso servimos de enlace entre la comunidad y las instituciones que pueden dar respuesta.

¿Cuáles son los temas que te mueven a legislar?

Personas con discapacidad, el embarazo en adolescente, las uniones tempranas, la juventud y empleo.

¿Cuáles son los proyectos que tienes sometido?

Tenemos un proyecto muy ambicioso de inclusión social, personas con discapacidad física, trastornos mentales. Es integral, desde que se le construya unas rampas en las instituciones y en las calles, hasta que se le respeten los derechos. El proyecto también haría un censo de cuantas personas hay en el país con discapacidad. Aquí no hay protocolo en los centros médicos para tratar las personas con discapacidad o niños que nacen en condiciones especiales como prematuros, bajo peso. Los seguros médicos no te cubren consultas psicológicas ni psiquiátricas. Todo eso estará incluido en el proyecto que vamos a presentar.

Situación PLD

El PLD saldrá fortalecido de este proceso. Danilo y Leonel saben ponerse de acuerdo y en sus hombros descansa la estabilidad del país”.

Proyectos

Sometimos un proyecto para que se cree una casa para los envejecientes. También que en la provincia se haga un hospital psiquiátrico regional”.