Experto considera que salida para la situación de Venezuela es un llamado a elecciones generales

El experto en Relaciones Internacionales, Iván Ernesto Gatón, consideró que dentro del contexto geopolítico, la salida salvadora para la situación que vive Venezuela es un llamado a elecciones generales para solucionar la crisis que vive el país suramericano.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el Programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 5:00 a 6:00 de la tarde, por Santo Domingo TV, sostuvo que en el caso de Venezuela se refleja una disputa geopolítica entre China y los Estados Unidos.

“Naciones Unidas tiene que jugar un rol más proactivo y que se pueda convocar a unas elecciones generales y convencer, tanto a la oposición como al chavismo, de que los imperios no van a cambiar como ha sido toda la historia de la raza humana”, enfatizó.

Considera que en Venezuela debe firmarse un pacto para que se produzca una salida como la hicieron los españoles cuando pusieron fin al régimen dictatorial de Francisco Franco.

“Porque no se les puede decir a los chavistas que no se le están dejando más opciones, que son los que están ahí, ya a ustedes no les toca el país y ahora nosotros venimos a sacarlos, viene la aplanadora”, agregó.

Advirtió que si la oposición y el chavismo no se ponen de acuerdo, vendría una guerra civil en Venezuela.

“Entonces, si los chavistas y la oposición no se ponen de acuerdo…Venezuela está mal, pero va a estar peor, en esto hay que tener mucho cuidado”, recalcó.

El experto indicó que en un mundo globalizado, los problemas se manifiestan como tal.

Comentó que uno de los grandes problemas de las guerras es la crisis migratoria y citó como ejemplo la situación generada en Siria y en Libia.

“Entonces, en una lucha de imperio, como la que hay en la actualidad, Venezuela debe salvaguardar lo que esos imperios le permitan salvar”, agregó.

Entiende que los venezolanos están llamados a dejar de lado sus rencores, desavenencias políticas y sentarse a pensar en un proyecto de país, dentro del margen que los imperios determinen.