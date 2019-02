Aramis está dolido con su hermano Fernando Villalona

En sus más de 30 años de carrera musical, el merenguero Aramis Villalona se ha mantenido alejado de los escándalos y controversias; sin embargo, en esta oportunidad abrió su corazón para confesar que durante años la relación con sus hermanos Angelito y Fernando no marcha bien.

Con sus palabras entrecortadas por la tristeza, dijo que antes del lanzamiento de su propio proyecto musical, hace apenas tres meses, “no vivía para él, sino para otras personas”.

“Yo dormía pensando en otra persona, vivía pendiente a otras personas, respiraba pendiente a otras personas, pero ahora despierto pensando en Aramis Villalona. Me siento muy feliz y orgulloso de lo que soy y tengo. A quienes yo debería darles ese gran amor ya murieron, mi papá y mi mamá, y se los di en vida”, manifestó el cantante en una entrevista con elCaribe.

Ante la pregunta: ¿Va bien la relación con Fernandito?, respondió que “de él hacia mí no, pero de mí para él sí”. “No hay respeto a la hermandad, a ser hijos del mismo padre y de la misma madre. Ya me cansé de estar guardando verdades inciertas… No nos podemos seguir engañando diciendo que todo está bien. No está bien nada. Yo sí estoy bien, pero no podemos seguir tapando el sol con un dedo, porque el único corazón que tengo es el único que está sufriendo”, agregó.

Recientemente, el merenguero celebró su cumpleaños número 52, y aunque aseguró que no está dolido, dijo que no recibió una llamada de sus hermanos.

Cuando se le planteó la posibilidad de una conversación con “El Mayimbe”, como también se le conoce a Fernando en el ambiente artístico, Aramis expresó de manera sarcástica que sí, “pero él allá y yo aquí, porque no hay necesidad, cada quien sabe cuándo pone curita”.