Hombre asesina a otro y hiere a tres más luego de choque

Un triple choque en la avenida Hermanas Mirabal en Villa Mella, Santo Domingo Norte, provocó que un un hombre matara a otro a tiros e hiriera otras tres personas, entre ellas un niño, durante una discusión tras el incidente.



Dos de los afectados estuvieron internos en el hospital Ney Arias Lora. Arisleyda Díaz de 38 años, una de las afectadas, recibió siete impactos de bala en diferente partes del cuerpo, un hijo de once años fue herido en una pierna, mientras que su esposo, Tony Alberto Cuevas, fue quien resultó muerto por los disparos. Al matador no le importó el hecho de que su mujer y una niña, presumiblemente su hija, lo observaran desde el auto donde andaban, el cual también sufrió los embates de la colisión.

En el momento en que Arisleyda fue impactada, corría junto a su hijo. Su único error fue haberle reclamado al conductor del otro vehículo el arreglo del bumper y “lo hice porque hacía recién 15 días lo había pintado y no creía que era justo que lo tuviera que pagar otra vez”, dijo Díaz.

Al decirle al asesino que tenía que responder por el choque fue que todo detonó, narra Arisleyda con dolor. Al no recibir respuesta, su marido fue a dialogar con él. El sujeto, quien aún se encuentra prófugo, sin decir nada sobre el daño, apuntó el arma directamente en la cara de Tony, matándolo al instante de dos tiros.

El atacante también propinó cuatro disparos a Alberto Yovany Soto, de 40 años, chofer del otro vehículo, quien también permanecía interno en el hospital Ney Arias Lora.

“Yo estoy viva gracias al auxilio de un buen samaritano que me trajo al hospital, porque el 9-1-1 no siempre puede llegar a tiempo. Cuando salí corriendo llegó un momento que me caí. Tenía siete impactos de balas en distintas partes del cuerpo”, manifestó Arisleyda Díaz.

Asesino prófugo

Familiares del hoy muerto piden justicia por este horrendo crimen que le quitó a la vida a una persona e hirió a tres. La hermana del malogrado Tony Cuevas, Olga Dilia Cuevas, calificó al pistolero como una “una animal, una bestia” y le solicitó al director General de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista, hallar al agravado homicida. “Yo solo le pido al jefe de la Policía (director general) que nos ayude a dar con el paradero no de esa persona, de ese animal, de esa bestia, porque eso no se puede quedar así, impune”, indicó Olga Cuevas.

Díaz manifestó que teme que el asesino de su esposo quiera tomar algún tipo de represalias.

Médicos tienen buenas expectativas con Díaz

A Arisleyda Díaz se le realizó una reconstrucción estomacal debido a que el gran daño fue causado por un disparo que le perforó el estómago, informó Julio Jiménez, uno de los médicos que labora en el hospital Ney Arias Lora.

El tratamiento que seguirá Díaz será desde su hogar, con consultas periódicas a especialistas y una terapia para restaurar las funciones y la apariencia de los músculos del estómago y el abdomen.