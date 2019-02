Tras el talento criollo en Europa

La Fedofútbol contactó a Schoissengeyr, Quezada y Baldera para que se unan a los próximos compromisos de la selección

Incentivar a los jugadores dominicanos que accionan en diferentes ligas de Europa a que se integren en la selección de mayores es una de las metas principales que tiene la Comisión Reguladora de la Federación Dominicana de Fútbol (Fedofútbol), que encabeza Manuel Luna.

Para tales fines, Luna realizó un periplo por varias ciudades del viejo continente y sostuvo conversaciones con algunos de estos jugadores de origen dominicano, ofreciéndoles una panorámica del nuevo orden que impera en la federación y que les garantiza a ellos mejores condiciones en caso de que decidan participar con el combinado criollo. El próximo gran compromiso de la selección es el torneo de la Liga de Naciones de la Concacaf a celebrarse del 18 al 26 de marzo próximo.

“Hay una serie de requerimientos, que los mismos jugadores que están en la selección nos habían solicitado. Lo que queremos es garantizar unos mínimos para que los jugadores que vengan a la selección dominicana tengan una acomodación como ellos lo esperan”, dijo Luna a elCaribe. Luna dijo que ahora se les aseguró una serie de prerrogativas como compra de vuelo con antelación, seguro internacional, garantía de seguridad física en el terreno donde estén practicando, entre otras. “La idea es tratarlos como ellos se merecen por su nivel”, expuso Luna. Entre los criollos contactados por Luna se encuentran Christian Junior Schoissengeyr, del SK Sturm Graz de Austria de primera división; Luis Miguez Quezada Sánchez, del Córdova de España (segunda división), y Manny Alexander Rodríguez Baldera, del Club Atlético de Madrid “B”.

“En total fueron 12 los que vimos por recomendación de la parte técnica para tratar de que nos ayuden a crear la ilusión en la población de que si ellos se integran junto a otros ya reconocidos como Mariano (Real Madrid) y Raúl de Tomás (Rayo Vallecano), tendríamos una excelente selección”, expuso.

Indecisión de jugar

Luna aclaró que en los casos de Mariano y De Tomás, aún no está claro que ambos militen con la selección criolla. “Estos jugadores, pese a que son de alto nivel, también sienten la pasión por representar a España”. El primer choque de República Dominicana será contra Bonaire en la Liga de Naciones. La meta es clasificar a la Copa Oro. “Lo que queremos es un equipo potente con la presencia de todos ellos. Sería una de las selecciones más fuertes de Centroamérica y el Caribe”, sostuvo.

Pepca y Procuraduría revisan contratos Fans RD

Luna reveló que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Procuraduría General de la República (PGR) están investigando los contratos firmados por la Federación Dominicana de Fútbol (Fedofútbol) con la empresa Fans RD.

“Las autoridades del Pepca nos solicitaron esas documentaciones del contrato de Fans RD y se las entregamos”, enfatizó Luna.

Esta compañía pactó para comercializar tanto a la selección nacional de mayores como a la Liga Dominicana de Fútbol (LDF).

“El contrato les daba a esa compañía una serie de potestades importantes y dejaba a la federación a un lado con una serie de funciones. No es usual que una federación ceda una serie de responsabilidades a un tercero. Ahora mismo el contrato está en evaluación. Estamos haciendo lo que se tiene que hacer para que el fútbol dominicano no pare por esta situación”, dijo Luna, quien no quiso entrar en más detalles porque entiende no es prudente. Prometió continuar trabajando para que todo en la federación se maneje con reglas claras.