Medina: tecnología obliga a prepararse

El presidente Danilo Medina informó que la República Dominicana se está colocando a la vanguardia de los países de América Latina que más rápido van en conectar a las personas, en esta sociedad de la información y del conocimiento.



Al poner en marcha el programa República Digital en la provincia Barahona, el mandatario planteó ayer que con el mencionado se está preparando a las generaciones futuras para que puedan tener los medios para sobrevivir en el mundo de las nuevas tecnologías.

“Porque en un tiempo no lejano las personas que no tengan dominio electrónico serán analfabetos digitales que estarán en las condiciones de los que hoy no saben leer ni escribir”, dijo el mandatario.

Dijo que República Digital le cuesta al Gobierno RD$24 mil millones, los cuales se pueden ver en las becas y computadoras que se entregan a los niños en las escuelas. Dijo que a República Digital se añadieron 80 nuevos servicios públicos en línea a los 300 ya existentes.

Dijo que este año más de 300 mil niños recibirán su computadora, para cubrir el retraso que actualmente se presenta en ese sentido.

Empleos del futuro

Explicó que las proyecciones apuntan a que en los próximos 5 a 10 años la mitad de los empleos del mundo se van a perder como consecuencia del desarrollo de la innovación, la tecnología y el conocimiento.

Sin embargo, dijo que él se incluye dentro de los optimistas que creen que habrá más empleos, con menos horas y mejor remunerados. “En los próximos años, para que podamos aprovechar esos empleos se tienen que preparar desde niños y eso es lo que está haciendo República Digital, preparándolos para el futuro… El que no tenga relación con los medios digitales se quedará como una persona analfabeta en su casa. Por eso el esfuerzo que está haciendo el Gobierno para crear y dar la formación para los empleos que vienen en el futuro. Yo particularmente estoy seguro que se van a crear más empleos de los que se han creado hasta ahora, y que van a ser más cómodo, y se va a trabajar menos tiempo y se va a ganar más dinero, pero preparándonos”, expresó.

El 9-1-1 llegará este año a Barahona

Medina, quien además inauguró una estancia infantil y tres nuevos centros educativo, anunció que este año a Barahona llegará el 9-1-1. “Cuando instalemos el 9-1-1 aquí , una persona que tenga un accidente marca un número que cae en la capital y le dan el movimiento aquí en Barahona en minutos. Todo eso es posible por los cambios en esta revolución de la innovación”.