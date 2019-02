Aunque no se advierten muchos ruidos por la reunión de cinco precandidatos del PLD, la misma ha dado de qué hablar, y no resulta fácil descifrarla. ¿Se fragua un frente contra Leonel Fernández? Entre los participantes se objeta al expresidente dizque porque su tiempo “ya pasó”. Más tímidamente, algunos se atreven a decir que Danilo Medina tampoco debe aspirar, aunque la mayoría guarda silencio sobre la decisión final del Presidente sobre la reelección. No debe olvidarse que los cinco fueron ungidos por Medina y se les asume de su cuadra. El gran ausente fue el ministro de Educación Andrés Navarro, quien se mueve en bajo perfil y ha sido cauto frente a Leonel. ¿Qué se mueve?