Crece la duda de aprobación de la Ley Electoral en esta legislatura

Crece la preocupación entre los miembros de la comisión bicameral de la Ley Electoral de que esta iniciativa no sea aprobada en esta legislatura extraordinaria, luego de que la reunión del pasado lunes fuera cancelada y no se haya confirmado la convocatoria para mañana.



El vocero del bloque del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Máximo Castro, dijo que “mueve a sospecha” que no se haya producido la reunión pautada para el lunes pasado, tomando en cuenta que apenas restan nueve días para que concluya la actual legislatura extraordinaria.

“Eso me apagó el entusiasmo, porque yo era de los que estaba entusiasmado… llama a sospecha a los sectores que estamos aspirando a que se apruebe esa ley y la Junta Central Electoral la está esperando. Perder un día no beneficia y hay sospecha del porqué”. El congresista dijo que teme estén planeando algo diferente.

Henry Merán

En tanto que Henry Merán señaló que es conveniente que el comité político del PLD conozca sobre estos temas y fije su posición en términos institucionales.

“En primer orden está el tema del financiamiento y el tema de las sanciones. La creación de una procuraduría especializada para los delitos electorales y la propuesta del PRM con relación a la eliminación del doble arrastre entre senadores y diputados y el voto preferencial y método de Hondt”, sostuvo.

Mientras que el perremeísta Víctor D’Aza dijo que fue el presidente de la comisión, el senador Arístides Victoria Yeb quién suspendió la reunión sin explicar el motivo.

“Nosotros estábamos esperanzados en que el proceso fuese más ágil y llevar tranquilidad a la sociedad dominicana. Sobre la separación del voto de los municipios es imprescindible, por razones técnicas legales”.