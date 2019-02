Pide al Inacif fecha de entrega de prueba de ADN

Familiares del señor José Ortega Ramírez, de 61 años, quien desapareció el 19 de diciembre cerca del del kilómetro 22 de la Autopista Duarte, exigen al Inacif aclarar que si un cuerpo encontrado el 23 de ese mismo mes en el sector Pedregal, es el de su pariente.



Vanesa Ortega, hija del desaparecido, pidió al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que le entregue los resultados de la prueba de ADN que le practican al cadáver encontrado.

Ortega acudió a elCaribe para reclamar al Inacif, mediante este medio, que le comunique una fecha de entrega o que se le confirme si ésta fue enviada fuera del país para analizarla.

La joven dijo estar angustiada porque ella, sus dos hermanos y los demás parientes de su padre están sufriendo desgaste físico por el estado de incertidumbre en que se encuentran.

“Todo tiene un tiempo, porque tú me dices a mí, en tres meses, cuatro meses, un mes, pero tiene que tener un tiempo por el desgaste físico que sufre uno. Mi hermano vino el 23 de diciembre y tuvo que irse, pero yo creo que es un tiempo bastante prudente para que a uno le digan la fecha al menos. Que me digan una fecha o me confirmen si eso se envió porque yo no confío”, expresó Vanesa Ortega.

Manifestó que la familia no se siente nada bien porque, por un lado, nunca van a tener un desapego de lo ocurrido, porque no va a haber un velatorio para su padre y por otro, porque ni siquiera saben qué pasó con su papá.