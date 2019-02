Hipólito Mejía dice que hará lo mismo que antes para enfrentar narcotráfico

El expresidente Hipólito Mejía expresó la mañana de este miércoles que si vuelve de nuevo a la presidencia hará lo mismo que hizo antes para enfrentar el narcotráfico en el país. “Lo que hice antes, no tengo que replicar nada, actuar sin contemplaciones aplicando la ley y un contacto permanente con los organismos que tienen que ver con eso”, expresó cuestionado sobre los planes para enfrentar el flagelo.

El aspirante a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se reunió con los directivos del Consejo Nacional de la Prensa Privada (Conep), en un encuentro encabezado por su presidente, Pedro Brache.

“Yo me junto con todo el mundo, no tengo ese problema y quería saber algunas informaciones que están saliendo, están fluyendo, y sobre la oferta yo no acepto oferta de nadie, ni antes tampoco”, expresó cuestionado sobre las críticas que ha recibido por haberse reunido con el exconvicto por narcotráfico, Quirino Ernesto Paulino Castillo.