Danilo dice República Digital asegura que generaciones estén listas para sobrevivir la era tecnológica

Barahona. El presidente Danilo Medina planteó que con el programa República Digital se está preparando a las generaciones futuras para que puedan tener los medios para sobrevivir en el mundo de las nuevas tecnologías. Porque en un tiempo no lejano las personas que no tengan dominio electrónico serán analfabetos digitales que estarán en las condiciones de los que hoy no saben leer ni escribir.

Dijo que el citado programa le cuesta al Gobierno RD$24 mil millones que se ven en las becas y computadoras que tienen el único fin de preparar a las futuras generaciones. Explicó que esto se debe a que proyecciones apuntan a que en los próximos 5 a 10 años la mitad de los empleos del mundo se van a perder como consecuencia del desarrollo de la innovación, la tecnología y el conocimiento.

Sin embargo, dijo que él se incluye dentro de los optimistas que creen que habrá más empleos, con menos horas y mejor remunerados.

“En los próximos años, para que podamos aprovechar esos empleos se tienen que preparar desde niños y eso es lo que está haciendo República Digital, preparándolos para el futuro… El que no tenga relación con los medios digitales se quedará como una persona analfabeta en su casa. Por eso el esfuerzo que está haciendo el Gobierno para crear y dar la formación para los empleos que vienen en el futuro. Yo particularmente estoy seguro que se van a crear más empleos de los que se han creado hasta ahora, y que van a ser más cómodo, y se va a trabajar menos tiempo y se va a ganar más dinero, pero preparándonos”, expresó el mandatario.

Llamó a aprovechar la coyuntura que se está dando en la República Dominicana, que se está colocando a la vanguardia de los países de América Latina que más rápido van en personas conectadas y comunidades, en la nueva sociedad de la información y el conocimiento.

“Valoren lo que estamos haciendo porque de muchas cosas que les estamos diciendo va depender la vida de ustedes en el futuro”, insistió Medina.

Puso como ejemplo del desarrollo de las nuevas tecnologías el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 que, anunció, llegará a Barahona en este año 2019.

“La gente puede creer que cuando abrimos el 911 en cualquier provincia llevamos los equipos que tiene el 911 en Santiago o en la Capital y no es así, no es necesario. Cuando instalemos el 911 aquí en Barahona, que será en este año, una persona que tenga un accidente marca un número que cae en la capital y le dan el movimiento aquí en Barahona en minutos. Todo eso es posible por los cambios en esta revolución de la innovación”, recalcó.

Felicitó los esfuerzos del equipo de República Digital por los logros exhibidos en más de 300 servicios en línea, pero manifestó que cada servicio de ese tipo significa empleos que se pierden y por eso la necesidad y el esfuerzo del Gobierno por facilitar el acceso a las nuevas tecnologías.

Nuevos servicios en Línea. El presidente Medina habló en el quinto lanzamiento de República Digital, en el que se añadieron 80 nuevos servicios públicos en línea a los ya existentes, sumando más de 300 disponibles para que las personas ahorren tiempo y dinero al realizar sus trámites gubernamentales de manera electrónica.

La presentación de los principales servicios y productos fue realizada por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, en su calidad de presidente de la Comisión Ejecutiva de República Digital.

El funcionario dijo que para nadie es un secreto que la influencia de las tecnologías de la información seguirá creciendo cada vez más, y que éstas ya impactan en la educación, la salud, la economía, la administración pública y en el empleo.

Explicó que por ello el programa República Digital actúa en todos esos ámbitos, facilitando que los dominicanos tengan las mismas oportunidades de que gozan naciones más avanzadas.

El primer servicio que mencionó el ministro fue el Sistema de Citas Médicas Hospitalarias, quepermitirá a los ciudadanos reservar su consulta vía telefónica en los hospitales Robert Reid Cabral, en Santo Domingo; Ángel Contreras, en Monte Plata y Alejandro Cabral, en San Juan de la Maguana.

“Y mediante una aplicación móvil, disponible desde hoy, es posible solicitar citas en el Hospital Pediátrico Hugo Mendoza, en Santo Domingo”, agregó, servicio que seguirá expandiéndose a todos los hospitales del país.

Montalvo informó que a partir de hoy también se facilitarán los trámites en los centros de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), ya que los padres que deseen solicitar la admisión de sus hijos, podrán llenar y enviar la aplicación en línea y recibirán la hora y fecha de su cita por vía electrónica.

“Y a partir de este momento, todas las solicitudes de citas se realizarán en línea… a partir de hoy también se facilitarán los trámites relativos a los Centros de Atención Integral para la Discapacidad (CAID)”, subrayó.

Dijo que, por otra parte, el Servicio Nacional de Salud ofrece a los egresados de especializaciones médicas la posibilidad de solicitar en línea la contratación de la pasantía de postgrado.

Destacó que los docentes afiliados al ARS SEMMA cuentan con una aplicación móvil que les permite, desde el celular, tener acceso a solicitudes de afiliaciones, traspasos y reembolsos, entre otros servicios.

“Como ya han visto, a partir de hoy ponemos en operación dos corredores de autobuses de la OMSA en esta ciudad. Así, además de beneficiar a cientos de personas diariamente, estamos creando 193 nuevos empleos”, indicó.

Montalvo dio que mediante una función habilitada en la aplicación Google Maps, los usuarios podrán consultar la ubicación de estos autobuses, la parada más cercana y el tiempo de espera para que llegue al punto de espera.

Sectores productivos. El ministro de la Presidencia explicó que República Digital también apoya a los sectores comerciales y productivos, por lo que dentro del paquete de nuevos servicios se incluyen más facilidades para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Puso como ejemplo, que el Ministerio de Agriculturadispone de 5 nuevos trámites en línea, entre los que se incluye el registro y renovación de licencia de plaguicidas.

En línea también se pueden solicitar las certificaciones para exportadores expedidas por el Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana”, destacó Montalvo.

“Como pueden ver, con República Digital hay mejorías para todos los dominicanos en casi todos los aspectos de la vida diaria”, subrayó.

Además de los múltiples beneficios que ofrece, el programa República Digital contribuye a incrementar la competitividad como país y mejorar su economía.

Montalvo aprovechó la descripción anterior, parapresentar el proyecto Certificación de Calidad en Desarrollo de Software, una iniciativa que servirá para impulsar el talento innovador del dominicano y multiplicarlo. Dijo que por ello se ha asegurado de que miles de jóvenes reciban becas en desarrollo de software y tecnología.

Buenas noticias para el Sur. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología otorgará más de 300 becas en tecnología para jóvenes de la región sur del país, y se pondrá en marcha el programa de Capacitación en Realidad Virtual y Aumentada para docentes de varias escuelas de esta ciudad.

Además se pondrán en marcha varios diplomados en línea ofrecidos por la Universidad Internacional Metropolitana de la Florida, en áreas de Hotelería y Turismo, así como en Marketing Digital.

“También aprovecho este momento para anunciar que, por disposición del presidente Danilo Medina, pronto estarán rodando por todo el país siete unidades móviles de la Ruta República Digital. Con ellas acercaremos todavía más las tecnologías a todas las comunidades de nuestra nación”, enfatizó.

Dijo que la iniciativa se suma a los logros del programa que mes tras mes proporciona resultados concretos a la ciudadanía como son 546 puntos wifi con acceso gratuito a internet en todo el país, 6,000 estudiantes y profesores de la carrera de educacióncapacitados y con laptops; más de 6,800 becas entregadas en el área de tecnología; más de 400 cursos gratuitos disponibles para el público en general, a los que se puede acceder a través de la página web de República Digital, más de 248 mil niños, jóvenes, mujeres y adultos mayoresbeneficiados con formación en tecnologías de la información y la comunicación, entre otros logros.

Esfuerzo con resultados. El ministro Montalvo recordó que cuando se puso en marcha el programa República Digital muchos dudaban del resultado y decían que de qué cuarta revolución industrial se hablaba si en el país muchos no habían pasado la segunda o la tercera.

“Y eso es verdad. En nuestro país conviven realidades muy distintas. Y sabemos que estos cambios vertiginosos no llegan a todos por igual.Mientras unos sectores tienen todas las herramientas que necesitan para poder ir al ritmo de nuestra época, otros aún están rezagados y les faltaformación para ocupar los puestos de trabajo del futuro. Y ahí está, exactamente, el valor de República Digital.”

Expresó que si algo permite la tecnología es, precisamente, saltar etapas, eliminar obstáculos y alcanzar nuevas metas de desarrollo en plazos ymaneras que antes eran impensables.

“¿Qué significa, exactamente, ese gran salgo adelante? Significa que no necesitamos comenzar desde la máquina de vapor para llegar a la Inteligencia Artificial. Y significa que esta región Sur del país no tiene que esperar 10 o 20 años más para poder acceder a las telecomunicaciones, a la educación, al empleo y a los servicios de primera calidad”, señaló.

Dijo que todo eso es posible desde hoy, con la Revolución Digital y lo que hace el Gobierno es ponerlas al alcance de todos. “República Digital está pensada para la gente, pero, sobre todo, esta puesta en marcha desde el compromiso, desde la educación y desde el trabajo constante”, subrayó.

En el acto también habló el ministro de Educación quien destacó los esfuerzos que se realizan en las aulas con las nuevas tecnologías puestas al servicio de los estudiantes y maestros, a través de República Digital.

Dijo que aunque lo más perceptible es la infraestructura, lo imperceptible es lo que tiene mejor concepto. “Mejorar las competencias docentes, crear las competencias en los estudiantes para que puedan convertirse en una nueva ciudadanía”, indicó.

De su lado, la ministra de la Juventud, Robiamny Balcácer, destacó los esfuerzos que desde República Digital se han realizado para cerrar la brecha digital así como los esfuerzos en la formación de jóvenes.

“República Dominicana se encamina a ser una Republica Digital creando un gobierno más abierto.250 mil jóvenes han sido beneficiados con programas políticas públicas de juventud, como resultado de grandes iniciativas”, expresó.

Asimismo, el presidente del Consejo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) señaló que cada servicio y producto de República Digital requiere de redes de banda ancha y puntos de acceso, y todo ello es posible gracias a las redes de fibra óptica y los puntos WiFi, que desplieganETED e Indotel.

Dijo que ese esfuerzo de ETED en la Red Nacional de Fibra Óptica permitirá que cada una de estas redes WiFi, así como las conexiones privadas que se instalen, dispongan del ancho de bandanecesario para asegurar la mayor calidad y la máxima velocidad en la transmisión de voz y datos.

“Esta Red Nacional cubre 1,198 Km, con 12 nodos en funcionamiento, uno de ellos en el Sur (Haina)”, expresó.

El acto se realizó en la Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA) y, además de los citados, contó con la presencia de los invitados especiales Radhamés Camacho, p residente de la Cámara de Diputados; Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones; Arq. Andrés Navarro, ministro de Educación, Arq. Nelson Toca, ministro de Industria, Comercio y Mipymes; Robiamny Balcácer, Ministra de la Juventud y Alejandrina Germán, ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

Asimismo Ramón Ventura Camejo, Ministro de Administración Pública; Flavio Darío Espinal, Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo; Luis Henry Molina, presidente del Consejo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, INDOTEL; Armando García, director General de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y la Comunicación, OPTIC; Héctor Mojica, director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA; Pedro Peña Rubio, gobernador de la provincia de Barahona; Edis Mateo Vásquez, senador de la provincia de Barahona; Monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas, obispo de Barahona y el alcalde del municipio de Barahona y el Rev. Padre Dr. Cecilio Espinal, rector de UCATEBA.