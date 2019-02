Mariano Rivera y su consejo especial a David Ortiz

Entre tantos capítulos inolvidables de las épicas jornadas entre Yanquis y Boston, Mariano Rivera recuerda lo respetado y temido que era Pedro Martínez y un momento en el que llamó a David Ortiz para darle un consejo.

El recién electo al Salón de la Fama de Cooperstown no olvida esa ocasión en la que David se molestó por un picheo que le cantaron strike y desató su furia. Mariano entiende que aunque no era tan strike, y probablemente Ortiz tenía razón, el comportamiento del designado de Boston no fue el ideal.

“Es la primera vez que hablo de esto en público y como David lo sabe, pues aquí lo digo y fue que me tomé el atrevimiento de llamarlo por el respeto entre ambos y le dije que en ese momento él estaba bajo las cámaras, bajo la lupa y no era lo mejor”, cuenta el panameño, quien está de visita en el país en una actividad del NewYork- Presbyterian Global Services, uno de los centros médicos más respetados de la Gran Manzana.

“Le dije que el paso de nosotros (los peloteros) por aquí (la MLB) es corto y que la exigencia al latino era mayor. Nosotros debemos ser modelos, dar el mejor ejemplo. Si él quería incomodarse pues había otros lugares para hacerlo”, agrega Mariano, un abanderado de que los jugadores, en especial los latinos, siempre actúen de la mejor manera posible.

Mariano dijo que “David le agradeció el consejo, con humildad y respeto.”

“Porque eso siempre ha existido entre nosotros y es lo que debe seguir existiendo”, dijo.

Se mostró feliz porque ya se encuentra en el mismo sitial que Juan Marichal y Pedro tras su selección al Salón de la Fama de Cooperstown.