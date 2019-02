Dirigente Luís Hernández asegura que cada vez es mayor el empuje del proyecto político Leonel

El miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Luis Hernández aseguró que cada vez es mayor el empuje del proyecto político del ex presidente Leonel Fernández.

Hernández, ex director general de Presupuesto, dijo que el equipo de hombres y mujeres que acompañan al presidente del PLD trabaja sin descanso para captar la mayor cantidad de fuerzas en torno al proyecto político del ex mandatario.

Agregó que “estamos peinando los barrios de todas las ciudades y las comunidades a nivel nacional para llevar el mensaje de la plataforma político-electoral del ex presidente Fernández”.

El presidente de la Circunscripción Electoral Uno del PLD en el municipio Santo Domingo Este apreció que es sorprendente la acogida que tienen en los esfuerzos concentrados y los contactos cara a cara con los dominicanos, en procura de respaldo para el proyecto político de Fernández.

Observa en todos los lugares reciben a nuestros compañeros con desbordante entusiasmo, muestra palpable de que el pueblo dominicano quiere que el exmandatario vuelva a ser candidato.

Apunta que la mejor evidencia del respaldo de la población es la casi dos millones de firmas de hombres y mujeres identificados con el proyecto político electoral de Fernández.

Es asombroso y reconfortante el apoyo de la gente y del crecimiento del proyecto,, enfatizó el dirigente peledeista

Subraya asimismo que a lo interno del PLD hay un sentimiento mayoritario de que Fernández sea el candidato, como garantía para retener el poder más allá del 2020.

Hernández expresó que no existe la menor duda de que con el respaldo mayoritario de los ciudadanos y del PLD, el ex presidente Leonel Fernández no solo será el candidato del partido, sino que “para bien de todos y del país” volverá al Palacio Nacional en el 2020.