Leonel aclara Reinaldo le informó Comité Político no podía reunirse hoy

El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández, informó la tarde de este lunes a través de su cuenta de twitter que llamó al secretario general de la organización, Reinaldo Pared Pérez, para coordinar una reunión para hoy, pero que no se pudo por la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

“El pasado viernes llamé al secretario general del @PLDenlinea, compañero Reinaldo Pared, a los fines de coordinar la convocatoria del Comité Político. Reinaldo me expresó que no se podría debido a una eventual reunión del Consejo Nacional de la Magistratura hoy lunes 4 de febrero”, informó. El pasado sábado, Pared Pérez declaró que esperaba la autorización de Fernández para convocar la cúpula.

Pared Pérez había informado el pasado fin de semana, que solo esperaba la autorización de Fernández para convocar el Comité Político de la organización, que lleva 4 meses sin reunirse.

“Siempre he dicho (y reitero) que las reuniones del CP del PLD me las autoriza el compañero. Leonel Fernandez y eso fue lo único que dije y reafirmo. No me pidieron explicaciones del por qué no se produjo la de hoy” indicó este lunes el secretario general de partido oficialista a través de su cuenta de twitter.