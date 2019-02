Arnaud: “Candidato PRM no puede hacerle ojos bonitos al gobierno”

Santiago.- El precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Wellington Arnaud, aseguró que la dirigencia perremeista de esa provincia demanda y reclama un aspirante que “no le haga ojos bonitos al Gobierno”, ni que tenga miedo de enfrentarlo.

“Por segunda ocasión visitando la provincia Santiago, la dirigencia del PRM exige voces fuertes que no sean compinches ni complacientes con el Gobierno, sino que estén dispuestas a hacer suyas las necesidades del pueblo y que los aspirantes presidenciales estén dispuestos a luchar por satisfacerlas, es un sentir común que demanda la dirigencia del partido de oposición”, manifestó Wellington Arnaud.

Durante su denominado recorrido “Arando la Tierra”, Arnaud estuvo en Cienfuegos, Ensanche Libertad, Buenos Aires, Vuelta Larga, Los Reyes, Barrio Lindo, La herradura, El Congo, Reparto Panorama, Los Tocones, Barrio Lindo Pekín, Ensanche Ramos y Pueblo Nuevo y en cada una de esas comunidades la queja común es el desborde de la delincuencia y la inseguridad, dos problemas que a las autoridades les ha quedado grande y que mantiene con miedo a los santiagueros.

“En Barrio Lindo y en Pekín, cuando las personas terminan de trabajar la mayoría hace malabares para llegar rápido a sus hogares y resguardarse, ya que cuando los delincuentes los atracan y no encuentran nada de valor, hasta los matan y esto no puede seguir así, no se puede vivir en esa constante incertidumbre”, externó.

Otro problema serio que afecta el desarrollo de Santiago y que constató el aspirante presidencial es la sequía en el municipio San José de las Matas. La falta de agua pone a las personas entre la espada y la pared, ya que por la difícil situación hasta se ven obligados a regalar el ganado y esto ocurre a pesar de que en la zona llevan años reclamando un acueducto que funcione por gravedad.

“Lo deplorable de todo esto es que a pesar de que la sequía es un fenómeno ambiental que se produce periódicamente, el Gobierno decide mirar hacia otro lado y no toma las medidas para mitigar sus efectos, en vez de actuar de manera preventiva. Aquí se refleja la incapacidad y la falta de preparación para atender este gran problema”, dijo el también diputado por la Circunscripción No. I del Distrito Nacional.

El recorrido fue organizado por el coordinador municipal Erickson Peralta, Carlos Espinal, coordinador de la Circunscripción #1, así como Randy Estrella y Tomas Steven Peña coordinadores municipal y provincial de la juventud y el director de comunicación de todo el Cibao el licenciado Norberto Rubio.