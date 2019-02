Motorista “arrastra” a periodista Marivell Contreras en intento de atraco en la Churchill

Twitter._ La periodista Marivell Contreras denunció este sábado que un motorista la “arrastró” durante un intento de atraco en el paseo de las bicicletas de la avenida Winston Churchill, Distrito Nacional, y que producto de la acción resultó con uno de sus pies lesionados.

En un video que colgó a Twitter, la expresidenta de la Asociación de Cronistas de Arte -Acroarte- explicó que la agresión sucedió cuando salía de la ceremonia donde fue develizada una estrella al pelotero Vladimir Guerrro y se dirigía a una de las plazas de la zona.

“Me dirigía a Blue Mall, se metió un motorista en el medio donde la gente camina y monta bicicletas y me arrastró, intentó quitarme la cartera y el celular, no pudo, pero realmente me arrastró un poco, me tiró en el suelo y tengo un pie..”, se lamentó al indicar que iría a un centro de salud.

Calificó la situación como temerosa porque en ese transcurso “no apareció nadie”, pese a que en la actividad en honor a Guerrero, que se desarrolló a menos de 100 metros, había muchos agentes policiales.