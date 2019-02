Jóvenes piden un programa integral para su desarrollo

Jóvenes estudiantes hablaron ayer con elCaribe sobre sus expectativas y preocupaciones

La implementación de un programa integral que vaya dirigido a la juventud, y cuyas políticas contribuyan al desarrollo y al progreso de ese segmento de la población, es el deseo común de los jóvenes dominicanos.

Junto a esto, también requieren del Gobierno central y de las autoridades competentes, más empleos y mayores oportunidades de superación. Así lo manifestó la juventud durante un sondeo que realizó elCaribe por las calles del Gran Santo Domingo y varias universidades de la capital, donde esta importante sección de la población habló sobre sus expectativas y preocupaciones, a propósito de que ayer, 31 de enero, se celebró el Día Nacional de la Juventud.

Las opiniones

Danilo Barceló es un joven de 32 años. Estudia Televisión en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y es de los que dice que hay un sector de la juventud que está cambiando su mentalidad. Señala que aunque hay muchos que se encuentran haciendo cosas que “distraen la mente”, existen otros, que a su juicio son más, están tratando de incluirse en cosas que los lleven al avance y hacer un cambio en la sociedad.

“Sin embargo, veo poco el apoyo, digamos, de la parte que tiene que ver con el Gobierno central hacia la juventud, porque no hay una política definida para trabajar a favor de la juventud.

Simplemente sectorizan, que le dan esto, que le dan un computadorita, pero no hay una política que realmente los jóvenes se puedan desarrollar y pensar más adelante”, opina desde la embajada del municipio donde reside, Boca Chica, en el campus universitario de la UASD.

Considera, en cambio, que en la República Dominicana se ha avanzado gracias a la tecnología, pero insiste en que se necesita un mayor apoyo. “Como dije, hay siempre un grupo que lo que se involucran más es en la bebida y la calle, pero eso no tiene que ver exclusivamente con un tema de juventud, sino un tema de educación y de participación en la casa, la educación que le dan en sus casas”, sostiene.

En ese mismo sentido se expresó Dhaina Castillo, una joven de 28 años, estudiante de Imágenes Médicas también en la UASD, quien desde su punto de vista la principal preocupación que tienen es el alto nivel de desempleo.

“Actualmente yo no veo apoyo a la juventud porque no hay trabajo. Los jóvenes ahora mismo lo que no tenemos muchos recursos, tenemos que coger mucha lucha. Yo veo que el Gobierno se ha enfocado más en su situación política que en nosotros los jóvenes que somos el futuro”, dice”. “Necesitamos en verdad muchos politécnicos porque hay jóvenes que no tenemos recursos suficientes para estar, por ejemplo, en colegios privados o en universidades privadas y necesitamos que el Gobierno nos apoye más porque en verdad lo necesitamos”, agrega.

Su embarazo no es impedimento

Anny Vólquez tiene 19 años, está embarazada y asiste a la universidad porque su deseo es convertirse en una gran psicóloga. Explica a este diario que estar embarazada ser de escasos recursos, no es un impedimento para lograr todos sus sueños.

Dice al equipo de elCaribe que le da mucha pena ver que muchos jóvenes que van a clases, a los veinte minutos de haber iniciado la jornada ya quieren retirarse.

“Uno está en un aula, en una clase que inicia a las once de la mañana y ya a las once y veinte gran parte de los jóvenes se quieren ir. Y yo que soy joven, estoy embaraza, quiero echar para adelante”, comenta.

Otros dan aliento a sus congéneres

Hay otros como Esmeralda Lluberes, de 20 años, estudiante de Contabilidad y Kennedy Matos, estudiante de Imágenes Médicas, que aunque manifiestan los retos que hay que enfrentar y las dificultades que se le presentan, aprovechan el momento para dar aliento e incentivar a los demás jóvenes a luchar por su sueños.

“Como joven, soy una muchacha que le gusta estudiar y trabaja.

A los demás jóvenes como yo, que echen para adelante, que estudien, y que sigan soñando, que vayan tras sus sueños, que no se detengan porque nada es imposible a pesar de los acontecimientos, la economía. Que luchen por sus sueños”, subraya Lluberes.

“Los jóvenes deben alcanzar sus sueños, tener en cuenta que a pesar de los obstáculos en la vida hay que tratar de avanzar, de echar para adelante”, declara”, dijo.

“Yo hoy en día veo jóvenes más actualizados, con más deseos, con más empeño, ya que en el tiempo de antes no había tecnología, ahora hay más oportunidades de estudiar, de salir a delante y de triunfar en la vida”, agrega Kennedy Matos.

Nathalia Amarante, estudiante de Contabilidad en la UASD, cursa el séptimo semestre y tiene 20 años. Esta joven entiende que en la actualidad los jóvenes están dispersos, esto pese a que considera que el Gobierno brida apoyo a la juventud, a través de las facilidades de los cursos gratuitos que se imparten en el Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep), y en el Programa de Inglés por Inmersión.

Medina expresa apoyo a jóvenes

El presidente Danilo Medina aseguró ayer que el gobierno que encabeza continuará apoyando el progreso de los jóvenes y su deseo de construir un país mejor.En un breve mensaje que colgó en su cuenta de Twitter en ocasión de celebrarse el Día Nacional de la Juventud, el jefe de Estado prometió la ejecución de acciones que estimulen su capacitación y proporcionen mayores oportunidades.“En el Día Nacional de la Juventud enviamos un afectuoso saludo a todos los jóvenes dominicanos”, inició su escrito el cual concluyó con las felicitaciones. De su lado, el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, expresó que la República Dominicana tiene una juventud vibrante, creativa, talentosa, llena de energía y que está en capacidad de hacer grandes aportes al progreso del país. “Nuestras puertas están abiertas para escucharlos y apoyarlos”, dijo.