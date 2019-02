La cantante Techy Fatule mostró agradecimiento por el respaldo que ha recibido del público que la sigue a raíz de no ser nominada por la Asociación de Cronistas de Arte –Acroarte- para los Premios Soberano 2019.



Aseguró que ella no se siente mal por haber quedado fuera de lista de postulados y que la situación le ha ayudado a ver qué tanto le importa su trabajo a sus seguidos.

“Solamente quiero comentar sobre la avalancha de apoyo y cariño que he recibido en estos días, quizás lo vean como algo malo que no me nominaran, pero yo lo veo como una bendición porque yo no me estaba esperando esto”, expresó durante una conversación con los periodistas Nelson Rodríguez y Addis Burgos, en el programa Enfoque Matinal, que se difunde por CDN, canal 37.

Para Techy, “un premio ni una nominación se piden”, por lo que no tiene razón para quejarse, ni hacer comentarios negativos. Sin embargo, apuntó que las redes sociales hablan del trabajo que desarrolló durante todo el año 2018 y aseguró que “una no nominación” no la detendrá.

Quería ganarse el respeto

La artista valoró la nominación de sus compañeros, Nathalie Hazim, Manny Cruz, Pavel Núñez y Wason Brazobán como Cantante solita del año, quienes entiende trabajaron mucho en el 2018.

Con relación a su incursión al canto, luego de haber recorrido los caminos de la actuación (cine y teatro), la comunicación y otras áreas de las artes, Techy dijo que lo hizo porque quería ganarse el respeto del público como músico.

“Todo eso debió sucederme para convertirme en la artista que soy hoy. Probablemente, si no hubiese estudiado comedia aburriría a la gente en un show mío; probablemente, si no hubiese trabajado televisión en una entrevista no sabría responder preguntas difíciles, o probablemente, si no hubiera hecho siete obras musicales no sabría desenvolverme en un escenario”, apuntó.

Luego de 14 años en la música, hace dos años, con el tema “Entregarte todo”, Techy sintió que su carrera estaba despegando. “Cuando eso sucedió dije: ‘está valiendo la pena todo lo que he pasado hasta llegar aquí’”. Ahora ve el 2019 con mayor optimismo, como una oportunidad para continuar creciendo a nivel musical y poder presentar una nueva cara dominicana a otras plazas extranjeras. Considera que las redes sociales han sido una bendición en su carrera, porque a través de ellas es que la gente la ha conocido. “Las redes sociales son como un mini reality show de cada persona, subes lo que tú quieres, pero eso que tú quieres siempre es parte de ti”.

La responsabilidad de ser madre es lo primero en la vida de la intérprete de temas como “Prohíbeme verte”, “La canción de Dylan”, “Mil veces”, “Amor para la historia”, entre otros, quien agradece haber alcanzado el éxito en esta etapa de su vida y no a los 21 años. “Agradezco a Dios que no me pasó esto que me está pasando a los 21, me está pasando a los 31, porque tengo mis prioridades muy claras, lo que yo primero soy es madre”, sostuvo.