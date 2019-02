¿Preparados para el carnaval vegano? Este fin de semana arranca con fuerza

Carnaval.- Los fines de semana del mes de febrero y el miércoles 27, la fiesta carnavalesca contará con 2,500 Diablos Cojuelos, 125 personajes, comparsas, carrosas y conciertos.

Como plato de entrada, el Parque de las Flores reunirá los artistas Miriam Cruz, Omega, La Insuperable, Mozart La Para, Geovanny Polanco, el Poeta Callejero, José Manuel “El Sultán” y 12 djs, según explicó Roberto Rodríguez, representante del Grupo Medrano.

Rey del Carnaval

Este año, fue elegido por la Unión Carnavalesca Vegana (UCAVE), el actor Carlos de la Mota (uno de los actores más importantes de Televisa en México) como rey del carnaval vegano, quien expresó sentirse muy contento con esta distinción. “Me siento muy contento… orgullosísimo. El carnaval para los veganos es la máxima expresión folklórica y cultural que tenemos de hace más de 500 años. En la Vega no se repiten disfraces, caretas…Que me elijan rey del carnaval es la máxima distinción que puede tener un vegano. Me llena de mucho orgullo y satisfacción. Es algo que, por supuesto, recibo con mucha humildad”.

Sobre su elección, Rodríguez manifestó que “es importante destacar que en la figura de Carlos de la Mota, se resume toda la tradición del Carnaval de la Vega durante más de 500 años, y él tiene que representarlo durante todo este 2019. La fiesta apenas inicia. Él debe ser nuestra cara, a nivel nacional e internacional”.

Mientras que el alcalde de la provincia Kelvin Cruz, señaló que los cuerpos de seguridad: Policía Nacional, Ejército Nacional, Policía Municipal, seguridad privada… estarán presente durante el desarrollo de la festividad. “Se ha estructurado un gran plan, de parte de las instituciones públicas como las privadas, para que más de 2,000 hombres garanticen la seguridad de las personas, desde la entrada hasta la salida. Además hemos diseñado un área de tolerancia para que la gente pueda disfrutar sin recibir vejigazos”, puntualizó.