Felucho: A Leonel nadie la gana la candidatura presidencial, pero Leonel no gana sin Danilo

El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Félix (Felucho) Jiménez, declaró que de “todos los precandidatos del PLD nadie le va a ganar a Leonel Fernández, pero Leonel Fernández jamás ganará las elecciones de este país sin el apoyo de Danilo Medina” por lo que están “obligados a entenderse”.

“Están obligados a entenderse o si no e´pa´fuera que vamos”, subrayó el también presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa). Jiménez también se mostró de acuerdo en que el Comité Político se reúna el próximo lunes como propuso Jaime David Fernádnez Mirabal.

Sobre la posible reelección del presidente Medina, dijo que está seguro que el pueblo dominicano quiere que Medina continúe, pero que para eso habría que hacer una reforma constitucional “y eso lo veo muy difícil en este momento”. “El presidente Medina ha pedido que él va hablar en marzo, respetémoslo, porque él merece respeto del pueblo dominicano, y sobre todo de los peledeístas…Primero tiene que darse una modificación de la Constitución y hoy en día eso es difícil”, sostuvo.

“Yo sé que el pueblo dominicano quisiera tener a Danilo Medina y quisiera conservar a Danilo Medina…Hoy por hoy si fuera por el pueblo dominicano no tengo duda de que Danilo Medina no cogerá el 62% pero se mete en un 55, 56, 57%”, señaló.

Según Jiménez hace ocho o diez meses en un encuentro que sostuvo el presidente Medina con ocho o diez miembros del Comité Político con é, me pidió que le sirviera de vocero y dijera eso. “La política es lo que más se parece a un río, pero no es la misma agua, puede seguir siendo limpio o estar turbio, el agua corre y ya no es la misma”.

Sobre el relevo dijo que no cree en personas insustituibles, pero que la historia dominicana indica que nadie se retira no solo los políticos sino de ningún sector. “Aquí no se retira nadie, ni los peloteros que ya están listo, ni de las iglesias ni los sindicalistas, siquiera en Finjus hay renovación, siempre es el mismo, lo que digo es que no hay vocación de retiro, aquí nadie quiere retirarse, el que fue ministro está loco por volver y el ministro que está no quiere salir, esa es la idiosincrasia,”, señaló.