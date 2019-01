Hipólito confirma reunión con exconvicto Quirino Paulino

El expresidente Hipólito Mejía confirmó que se reunió con el exconvicto por narcotráfico Quirino Ernesto Paulino Castillo, según dijo, para investigar si este había aportado fondos para la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode). Mejía también confirmó que el confeso narcotraficante le ofreció apoyo para su campaña política para la Presidencia de la República.

“Cuando el regresó al país le pedí una cita para ver cuál había sido su participación en ese monstruo de la pobreza del país y de la dignidad nacional (Funglode) entonces, yo fui allá, yo desconozco lo de Holguín (Salvador) y lo de la gente del gobierno, yo desconozco eso, si era verdad que la deuda que se decía era verdad y él me lo dijo con toda claridad, que sí que era verdad, que había aportado unos fondos y que personalmente había prestado”, señaló.

La respuesta de Mejía es a un video que circula desde la noche de ayer en las redes sociales en el que Paulino Castillo reitera su denuncia de que aportó 200 millones de pesos a la campaña de Leonel Fernández en el 2004. En esa publicación señala que Mejía lo visitó en su casa y que “es al único político que yo apoyo sin condición”.

Sobre el apoyo que Quirino le habrìa ofrecido, dijo que le respondió que no. “Yo le dije que eso no era conveniente porque aquí la gente se confunde y que eso no era conveniente”, señaló. El expresidente se declaró como un hombre de absoluta transparencia “que no voy a negar absolutamente nada”.

“No me pongo bravo pero tampoco cultivo el chantaje o la guerra sucia, porque yo y Peña Gómez (José Francisco) recibimos mucha guerra sucia, pero yo nunca la he empleado, pero eso es absolutamente verdad”, puntualizó. Mejía hizo la declaración en llamada telefónica al programa radial Gobierno de la Mañana de la emisora Z-101.