Domínguez Brito propone prueba de confianza a policías

El aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Domínguez Brito, presentó ayer su propuesta de gobierno que incluye una política de seguridad ciudadana basada en prevención, persecución y rehabilitación y como ejes transversales el fortalecimiento institucional y el sistema de investigación e inteligencia.



Para poner en marcha esa idea, el político plantea 23 acciones que incluyen promover la aprobación de una ley de secretos de Estado, reorientar el papel de la Policía Nacional e implementar pruebas de confianza al personal policial y militar para prevenir su involucramiento en actividades ilícitas.

Igualmente, dijo que de llegar a la Presidencia hará todo lo que esté a su alcance para impulsar la aprobación de la ley para el decomiso civil de los bienes para que el Estado tome “los bienes que los criminales no puedan justificar legítimamente”.

Las propuestas de Domínguez Brito en materia energética consisten en fortalecer la diversificación de la matriz energética con prioridad en los proyectos enfocados en energía renovable, así como potencializar la generación de energía en la región norte y una planta generadora en base al gas natural en Montecristi para abastecer esa región del país. Su plan incluye otras 14 sugerencias para mejorar el servicio eléctrico.

Para el sector educativo plantea un programa de “República Dominicana bilingüe”, un proyecto, que según Domínguez Brito, al 2030 todas la población menor de 30 serán totalmente bilingüe”. También incluiría la educación financiera en el currículo de la educación media y ampliar la educación media y básica.

El aspirante a la nominación presidencial del PLD contempla priorizar la atención primaria para mejorar el sistema de salud por lo que considera que es un proyecto impostergable. También prometió dar seguro a toda la población.

La propuesta de gobierno del dirigente peledeísta incluye además que incluye once programas para la disminución de la pobreza, ocho propuestas para reducir el desempleo, 19 iniciativas para la agropecuaria, 18 para seguir mejorando el turismo y 16 programas para avanzar hacia la educación de calidad.

El aspirante a presidente de la República presentó su propuesta en encuentro con representantes de distintos medios de comunicación y dijo que en lo adelante hará encuentros con diversos sectores para dar a conocer su programa de gobierno.

El exministro de Medio Ambiente, explicó que en un gobierno suyo ese sector tendrá un tratamiento especial por el compromiso con su preservación. “El agua será el eje fundamental de todas nuestras políticas ambientales, bajo el entendido de que para la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de la vida hace falta que preservemos y fomentemos ese recurso”, señaló.

Domínguez Brito prometió mayor seguridad para las áreas protegidas y para ponerlo en práctica presentó siete proyectos.

“Este es un proyecto en el que caben todos”

Al presentar su propuesta, Domínguez Brito proclamó que su propuesta política es incluyente “en el que caben todos” para construir un país mejor. Sobre los conflictos internos y las tensiones que se han generado en el PLD, dijo que eso no conduce a nada y que es necesario presentar proyectos de propuestas porque eso es lo que la juventud y la población demanda, no acusaciones. Sostuvo que la población ya no demanda de megaobras porque lo que hacen es “generar grandes fortunas que la ciudadanía rechaza porque estamos en la época de la transparencia.