Estado dominicano ratifica en Ginebra su compromiso para aprobación de las tres causales

Ginebra, Suiza.- El Estado dominicano, representado por la ministra de la Mujer, Janet Camilo, ratificó ante los miembros de las Naciones Unidas reunidos en esta ciudad su compromiso de seguir trabajando para que el Congreso Nacional apruebe las tres causales y así validar el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

Durante su participación en la presentación del Examen Periódico Universal (EPU) ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Camilo reiteró la responsabilidad del país para lograr un sistema nacional para la implementación de una política de educación sexual y reproductiva para prevención de embarazos en adolescentes.

En ese sentido, la Ministra de la Mujer informó que bajo la coordinación de la Vicepresidencia de la República Dominicana se presentará, en el mes de febrero, un nuevo Plan Nacional de Reducción de Embarazo en Adolescentes (PERA-RD) para el período 2019-2023 y su plan operativo 2019-2020.

Asimismo, Camilo destacó que desde el Centro de Promoción de la Salud Integral de Adolescentes del Ministerio de la Mujer se ejecutan diversas acciones dirigidas a la reducción del embarazo en adolescentes. “Tenemos un grupo de teatro con el cual llevamos a escuelas y colegios del Distrito Nacional y otras ciudades del país la pieza teatral “A mí no me pasa”, con el objetivo de concienciar sobre la prevención del embarazo no planificado en la adolescencia”.

Felicitaciones al país

El organismo evaluador del Examen Periódico Universal consideró que República Dominicana, gracias a la puesta en marcha del Observatorio de Igualdad de Género y el aumento de la cuota femenino en los partidos políticos, ha dado pasos de avance para lograr la igualdad de género.

En ese sentido, el país, a través de la delegación dominicana, recibió felicitaciones y la exhortación de seguir trabajando para que la igualdad de género sea una realidad.