Un as de las Mayores contra la trata infantil

Además de dominar bateadores, Clayton Kershaw abraza la causa contra la explotación de niños y niñas en el mundo

Clayton Kershaw disfruta de otra pasión que no es el béisbol. El serpentinero de los Dodgers de Los Ángeles aprovecha la temporada muerta de las Grandes Ligas para ir, junto a su esposa Ellen, en auxilio de niños y niñas que son utilizados en la explotación sexual comercial y de otras formas de esclavitud moderna.

Su fundación, “Kershaw’s Challenge” enfrenta esta situación a nivel mundial y ahora está en República Dominicana en esas labores.

“Es una situación difícil la que viven niños, niñas y jóvenes en gran parte del mundo”, dijo Kershaw. “Nuestra misión es poder frenar esa situación. Apoyar los esfuerzos destinados a la protección, rescate y restauración de personas menores de edad víctimas de trata para fines de explotación sexual es nuestro objetivo a través de nuestra fundación”, agregó.

Sostuvo que para lograr ese objetivo realizó una alianza estratégica con la organización Misión Internacional de Justicia (IJM por sus siglas en inglés) en el que ha invertido recursos en República Dominicana, Zambia, Los Ángeles y Dallas. “A menudo me preguntan por qué República Dominicana. Le respondo por los niños y niñas que allí viven y del que no me gustaría que pasen por esa situación. En este país hay un grupo de personas e instituciones que trabajan en la lucha de este problema que afecta a un gran número de niños y niñas a nivel mundial”, indicó el ganador de tres premios Cy Young de la Liga Nacional (2011, 2013 y 2014).

Kershaw. quien fue recibido el pasado lunes por el presidente de la República, Danilo Medina en el Palacio Nacional, se expresó en esos términos durante un encuentro celebrado en la sede de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro) en el que también participó el procurador general de la República Jean Alain Rodríguez; la embajadora de los Estados Unidos en el país, Robin Bernstein; el presidente global de Misión Internacional de Justicia, Sean Litton; la presidenta ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), Kenia Lora; el exjugador de las Grandes Ligas y Embajador de Buena Voluntad, Adam LaRoche; el director de asuntos migratorios del Ministerio de Relaciones Exteriores, Francisco Collado, y el director nacional de Misión Internacional de Justicia, Juan José Gómez.

Sobre béisbol

Durante el encuentro, el también ganador del premio Jugador Más Valioso del “Viejo Circuito” en 2014, expresó que ganar una Serie Mundial complementaría su exitosa carrera en las Grandes Ligas. “Más que ganar un premio, un título de Serie Mundial sería mi meta principal”, indicó el serpentinero zurdo.

Sobre el dominicano Manny Machado, Kershaw dijo que la razón por la que no hubo tanto interés por parte de los Dodgers en recontratarlo fue reintegración del paracorto Corey Seager y la presencia del antesalista Justin Turner.

“Él hizo todo lo que se le pidió que hiciera y jugó de manera excelente. Espero que pueda lograr firmar con un buen equipo y pueda seguir demostrando la calidad de buen pelotero que es”, expuso el lanzador de 30 años.