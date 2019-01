Advierten desde el Gobierno traman campaña de descredito contra Leonel

Santo Domingo.-El equipo político del expresidente Leonel Fernández denunció que sectores en el Gobierno han realizado reuniones en los últimos días para concretar acciones con miras a ejecutar una campaña sucia contra el líder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

En declaraciones a la prensa, el coordinador general de campaña de Fernández, Radhamés Jiménez, advirtió que “esta campaña ha sido orquestada por sectores enquistados en el Gobierno que de manera desesperada desean continuar en las posiciones que ostentan, e intentan convencer al presidente (Danilo Medina) de reformar la Constitución” para un nuevo mandato.

Jiménez, acompañado de otros miembros del PLD de la corriente leonelísta como Abel Martínez, Rafael Núñez, Roberto Rosario, y Rafael Alburquerque, observó que un cambio en la Carta Magna pondría en riesgo la estabilidad económico, política, la tranquilidad social, el futuro de la nación, y el legado de Medina.

El coordinador del campaña de Fernández señaló que “este plan siniestro” en contra del presidente del PLD busca revertir la voluntad de la sociedad dominicana, “ya que al día de hoy todas las encuetas serias establecen a Leonel como el candidato mejor posicionado para alcanzar la presidencia de la República” en los próximos comicios del 2020.

Jiménez subrayó que los sectores que dirigen esa campaña de descredito han concretado acciones con personas desacreditadas como el estratega político venezolano Juan José Rendón, conocido como “J. J. Rendón”, a quien se le vincula con el narcotraficante mexicano Joaquin “El Chapo” Guzmán.

Asimismo, reiteró que “las más relevantes y representativas instituciones de la sociedad, como iglesias, gremios profesionales, asociaciones empresariales, partidos políticos y más del 70% de las bases del partido oficial, han rechazado que por segunda vez consecutiva se irrespete la Constitución de la República, para hacer un traje a la medida al grupo político que pretende imponérsele al país”.

Fernández dice no hay marcha atrás

Entre tanto, el expresidente Leonel Fernández reconoció que la “política es una gran lucha, es una batalla y en la medida que la campaña siga avanzando y se continúe concitando el respaldo de diferentes sectores, podrían venir las guerras sucias pero nada de eso nos va a amedrentar”.

Expresó que ha observado un vuelco masivo de personas a favor de su candidatura, a pesar de que todavía no ha declarado de manera oficial su precandidatura por la presidencia de la República para las elecciones del año 2020.

Afirmó que “frente a las calumnias, no hay marcha atrás, y frente a la difamación, no hay marcha atrás, y frente al ultraje, no hay marcha atrás, porque con el apoyo de la población es pa’lante que vamos”.

Fernández se pronunció en estos términos durante un acto político que organizó un grupo de jóvenes que apoya su precandidatura presidencial, denominado Red de Defensa LF 2020, que coordina Wayna Mercedes, quien igualmente denunció que hay sectores que están destinando muchos recursos con la finalidad de destruir a Fernández.

Radhamés Jiménez hizo un llamado a la sociedad a no hacer caso a las “falsas informaciones y de manipulación que se pretenden llevar a cabo contra Fernández”.