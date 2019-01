China dona 40 camiones de bomberos para el sistema 9-1-1

El Gobierno chino donó 40 camiones de bomberos y cuatro contenedores con bienes relacionados a la parte dominicana a través de una donación no reembolsable para contribuir al Sistema Nacional de Emergencias y Seguridad 9-1-1.



Los 40 camiones de bomberos ya llegaron al puerto Haina esta semana. De acuerdo con las estipulaciones reglamentarias correspondientes, la compañía Sichuan Chuanxiao Fire Truckes Manufacturing Co. Ltd, el mayor y más avanzado fabricante y proveedor de soluciones integrales de productos contra incendio en China, fue seleccionada por el Gobierno chino para fabricar dichos camiones, en cumplimiento de parámetros y estándares acordados por ambos gobiernos.

Un grupo de técnicos de la compañía había llegado con anticipación a Santo Domingo para la revisión y entrega de los camiones y accesorios y también se encargará de la capacitación del personal dominicano.

En el marco de cooperación SurSur, China ofrece y a los países en vías de desarrollo asistencias económicas y técnicas sin ninguna condición política conforme a su propia capacidad financiera y desarrollo económico-social.

Relaciones

En mayo del año pasado, República Dominicana y la República Popular China establecieron relaciones diplomáticas.

En noviembre, el presidente Danilo Medina y varios funcionarios visitaron el gigante asiático, donde se reunieron con el presidente Xi Jinping y varios de sus colaboradores.

Se firmaron 18 memorandos de entendimiento, se logró presentar y dar a conocer la capacidad productiva de la nación agrícola y se avanzó en un acuerdo de gobierno a gobierno para lograr un financiamiento de 600 millones de dólares que servirían para que República Dominicana pueda mejorar la red de distribución del sector eléctrico y corregir la vulnerabilidad, entre otros acuerdos importantes.