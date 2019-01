Leonel respalda salida pacífica-política en Venezuela

El expresidente Leonel Fernández declaró que apoya la propuesta del secretario General de Naciones Unidas (ONU) que propone una salida pacífica política a la crisis de Venezuela.

“Con respecto al proceso de Venezuela, porque veo que hay unas declaraciones mías que han sido mal interpretadas, lo que quiero plantear es que en Venezuela hoy día hay una nueva etapa en el escalamiento del conflicto, hay algunos sectores que siempre han alegado que la presidencia de Maduro actualmente es ilegítima. Hay otros que consideran que la autoproclamacion de Guaidó como Presidente también es ilegítima” Argumentó.

Sostuvo que frente a eso se presenta la disyuntiva de cómo resolver el actual conflicto en Venezuela. “Pero yo creo en lo que ha propuesto el Secretario General de Naciones Unidas, de encontrar una solución pacifica y política a la actual situación”, dijo en declaraciones a periodistas.

Aclaró que no ha emitido ningún juicio de valor sobre el conflicto en Venezuela.

“Yo no he emitido un juicio de valor propio descalificando a nadie, sino que he dicho que hay sectores que alegan que Maduro es ilegítimo y otros que alegan que Guaidó es ilegítimo. No es un juicio de valor mío”, puntualizó .