Pasos para esconder la foto de perfil en WhatsApp, sin bloquear contactos

Lo primero que debes hacer es ingresar al ícono de Contactos con el que cuentan todos los smartphones, por defecto, en la pantalla de inicio. Posteriormente, se deberá eliminar a la persona a quien no se desea mostrar la foto en cuestión.



Sin duda, WhatsApp se ha convertido en el principal medio de comunicación para miles de personas en todo el mundo, quienes recurren a la popular plataforma para poder entrar en contacto con sus amigos, familiares, compañeros de trabajo y pareja.

Sin embargo, algunas veces existen ciertos contactos “molestosos” para el usuario y que no pueden ser bloqueados, porque es necesario sostener algún tipo de diálogo.

Ante esta situación, WhatsApp posee un sencillo truco que le permite al usuario guardar cierta privacidad con estos contactos “molestosos”, al impedirles que puedan ver la foto que tienen de perfil. De ese modo es posible ocultar la imagen, sin necesidad de bloquear a esa persona.

Para lograrlo realiza los siguientes pasos:

Inicialmente es necesario eliminar el número de esa persona de la libreta de contactos del teléfono, posteriormente se debe dirigir a la sección de privacidad y en la opción “foto de perfil” seleccionar “mis contactos”.

Una vez realizados estos pasos, esa persona no tendrá la posibilidad de ver la foto de perfil que el usuario tiene en WhatsApp además no se pierden los chats con ese contacto, situación que no ocurre cuando se bloquea a alguien.

Cambios que podrían llegar a WhatsApp en este año

WhatsApp tiene guardadas un par de novedades que serán implementadas en el transcurso del 2019. Una de ellas consiste en una mejora en su función para visualizar videos, permitiendo verlos los contenidos en formato MP4 en una ventana flotante y sin salir del chat. También se habla sobre la llegada de un sistema de reconocimiento de huella dactilar para desbloquear la plataforma, con esta mejora se podría impedir que terceros tengan la posibilidad de acceder al contenido que hay en chats.

De hecho, en algunos foros también se ha discutido sobre la llegada de un “modo oscuro”, opción que actualmente tienen otras aplicaciones como Twitter y Youtube, la cual ayudaría a reducir el nivel de luz que emite de la pantalla y disminuir el esfuerzo que el usuario realiza cuando esta leyendo una conversación. Finalmente, algunos rumores entorno apuntan a un cambio en la manera en la que se visualiza el contenido multimedia que hay en un chat. Aparentemente, WhatsApp estaría trabajando en un sistema para previsualizar los archivos desde la la barra de notificaciones.