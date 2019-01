“Una obra de arte es un hijo, es parte de ti”

La experiencia académica de Melvin Díaz en las diferentes disciplinas de las artes proviene de la Escuela de Bellas Artes de su natal Cotuí. Su principal motivación para ingresar a esta escuela, fue el resultado de la interacción en los talleres de grandes maestros de la plástica cotuisana, quienes le dieron la oportunidad de visitar sus espacios artísticos. A ellos “les estaré eternamente agradecido”. Comenta que luego de todas esas experiencias vividas en esos talleres, aún permanece en el mundo del aprendizaje del arte, mediante la observación de lo que le ofrece la naturaleza, por considerar que “el aprendizaje es una búsqueda constante”. Entiende que haber estudiado en la Escuela de Bellas Artes de Cotuí, ha sido un punto de referencia y “representa un gran honor para mí”, ya que este espacio es el resultado de la interacción del Movimiento Cultural La Zafra, con las necesidades de expresión de la juventud de la época, en donde personas comprometidas con el desarrollo de su pueblo y de las artes, dieron lo mejor de sí para hoy en día poner en alto las artes plásticas.

¿Siempre tuviste claro que querías dedicarte a la pintura?

Realmente cuando uno se encuentra en la etapa de la adolescencia, literalmente es adolecer de esencia, nunca se tiene claro el futuro, más bien creo que el ambiente ha sido determinante para que pudiera incursionar en este maravilloso mundo. Creo que cada quien trae un mapa genético que determina lo que puede hacer, pero es el ambiente que determina lo que hacemos, de ahí mi agradecimiento eterno a los grandes maestros que sirvieron de motivo.

¿Qué cosas influencian tu trabajo?

El arte se ve influenciado por todo. Por las emociones, por los sentimientos, por el ambiente y por la intención que lo propicia. Mi trabajo, en consecuencia, se ve influenciado por el entorno y, al mismo tiempo, por las experiencias vividas, tanto en Bellas Artes como en los talleres de los maestros de Cotuí.

¿Qué parte de ti hay en tu obra?

Considero que cada obra tiene parte del autor, de sus sentimientos, de sus emociones y de lo que le ha motivado a realizarla. Una obra de arte es un hijo, es parte de ti. Como planteaba Fernando Botero: “Cuando comienzas una pintura es algo que esta fuera de ti. Al terminarla, parece que te hubieras instalado dentro de ella”. Partiendo de este postulado existe una correspondencia biunívoca entre al autor y su obra. Las obras de arte que realizas siguen siendo tuyas aun cuando dejan de ser tuyas, es decir, cuando vendes una obra de arte, aunque esté en una casa, en una oficina o en cualquier otro lugar, sigues diciendo esa obra es mía. El mural, aunque esté en paredes del pueblo al presentarlo dices ese mural es mío.

¿Qué es para ti lo más importante a la hora de plantearte una pintura?

Un punto importante es poder dar respuestas a las expectativas de quienes van a consumir la obra, sin dejar de lado que en la misma se habrán capturado en el lienzo mis emociones. Por ello debo sentirme cómodo y satisfecho con la propuesta.

¿Dónde encuentras la inspiración?

La principal fuente de inspiración es la naturaleza, la sociedad y mi entorno, por ello podemos apreciar como en la actualidad me he dedicado a recrear momentos de mi infancia en los murales que realizo. Del mismo modo, intento plasmar en el lienzo la realidad cultural de mi pueblo. Cuando voy a trabajar, necesito preparar el ambiente con buena música y gente buena a mi lado. La música me desconecta de lo cotidiano para trasportarme al mundo del arte.

¿De no ser artista plástico a qué te hubieras dedicado?

A decir verdad no lo había pensado, pero desde niño practico baloncesto, por lo que creo que de no haber sido artista hubiese sido deportista. Otra actividad que siempre ha cautivado mi atención es el arte culinario.

¿Te encontraste con alguna dificultad al inicio de tu carrera?

No percibo que haya sufrido dificultades algunas. Considero que en todo proceso hay momentos de prueba, en donde debemos demostrar si realmente estamos preparados y dispuestos a pagar el precio de lo que queremos. Soy una persona positiva que en cada reto ve una oportunidad de crecer. Sin embargo, pienso que el apoyo de los amigos y de los compañeros artistas no me permitió ver las dificultades.

¿Te ha influenciado alguna corriente pictórica en particular?

Considero que la principal identidad de mi trabajo proviene de la escuela impresionista y fauvista, llevándolo al plano costumbrista. Como artista siento pasión por los trabajos de Rembrandt van Rijn y Sandro Botticelli.

¿Además de pintar a qué otra actividad te dedicas?

Además de artista plástico, soy abogado y profesor de arte en el Politécnico Padre Fantino, en donde imparto clases al bachillerato técnico en artes. En mi tiempo libre practico baloncesto, escucho buena música, veo documentales y leo.

¿Cuál es la mayor satisfacción que te ha dado la pintura?

El arte en sí es un deleite constante, pero la mayor satisfacción es ver el rostro de orgullo de mi madre cuando le hablan de mí; cuando mis hijos le dicen a sus amiguitos eso lo hizo mi papá. Cuando la gente me habla de los trabajos realizados en escuelas, liceos y, cuando mis estudiantes me dicen que quieren ser como yo en el arte”.

¿En cuáles proyectos te encuentras en la actualidad?

Desde el año 2010 vengo coordinando el proyecto Ruta de los Murales de la provincia Sánchez Ramírez, que es una iniciativa del Ministerio de Cultura, la cual ha sido una experiencia enriquecedora que me ha permitido proyectarme a nivel nacional e internacional.

Consideración

Cuando creamos una obra de arte, dejamos un trozo de nuestra alma en ella, por ello sentimos el dolor de un golpe emocional cuando alguien la maltrata”.

Reflexión

Considero que en todo proceso hay momentos de prueba en donde debes demostrar si realmente estás preparado y dispuesto a pagar el precio de lo que quieres”.